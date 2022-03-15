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"Укрпочта" изменила тарифы — сколько теперь стоит популярная услуга

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 14:42
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Тариф на оплату услуг будет действовать до апреля 2022 года
Комиссия за оплату коммунальных услуг теперь будет вдвое меньше
Комиссия за оплату коммунальных услуг теперь будет вдвое меньше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" к апрелю в два раза снизила комиссию за оплату коммунальных услуг в отделениях.

Об этом сообщает гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

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По его словам, оплатить коммунальные услуги с комиссией в два раза меньше, чем в мирное время, можно с 15 марта по 1 апреля в любое время дня.

"Очень важно, чтобы экономика работала, чтобы коммунальные предприятия, обеспечивающие критическую инфраструктуру, имели на это ресурсы. Более того, часть наличных средств, которые мы получаем, особенно в окруженных регионах, мы сразу направляем на выплату пенсий нашим бабушкам и дедушкам", – написал он.

Напомним, что "Укрпочта" работает почти во всех областях. В регионах, где активны военные действия, — с определенными ограничениями. По состоянию на 15 марта в Укрпочте работает 4 799 отделений. Кроме того, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

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Услуги от "Укрпочты"

В условиях военного положения украинские пенсионеры все еще могут получить пенсию. Государство продолжает проводить и социальные выплаты, и начисления субсидий, а "Укрпочта" – выдавать деньги клиентам.

Для оставшихся дома порядок получения пенсий и других выплат не изменился. Если человек изменил место жительства, может получить пенсию по новому адресу с помощью услуги переадресации.

Раньше мы рассказывали о работнике "Укрпочты", который пошел защищать страну и сбил российский самолет стоимостью в миллионы долларов.

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Также мы писали, как получить пенсии в условиях войны через "Укрпочту".

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