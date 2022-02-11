Вимоги, про які ви не знали: чи потрібно ФОПам вести облік доходів та витрат

Розповідаємо, як підприємцям правильно вести звітність

Як підприємцям вести облік доходів та витрат / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для одних ФОПів обовʼязково підтверджувати документально свої витрати та доходи, для інших же існують певні винятки.

Про це детально розповіли у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Що говорить закон?

Пункт 44.1 статті 44 Податкового кодексу України містить вимоги щодо підтвердження платниками податків показників, зазначених ними у податковій звітності.

"Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством", — йдеться в законі.

Платникам податків також забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами.

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Така норма Податкового кодексу України діє з 2011 року.

Документальне підтвердження не потрібне

Згідно з пунктом 296.1 статті 296 Податкового кодексу України ФОП – платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Це означає, що такі ФОП не повинні підтверджувати документами (зокрема первинними документами) витрати на придбання товарів/послуг, а повинні вести лише облік доходів.

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Водночас, такі ФОП повинні підтверджувати факт включення або не включення певних доходів до загального складу доходу (стаття 292 Податкового кодексу України). Документами, які підтверджують дохід фізичної особи-підприємця є документи, що підтверджують надходження коштів на поточний рахунок в банку або надходження готівкових коштів.

ФОПи та РРО/ПРРО

Фізичні особи підприємці, які не застосовують РРО/ПРРО (наприклад ФОП – платники єдиного податку першої групи) оприбутковують готівку шляхом ведення помісячного обліку доходів відповідно до пункту 296.1 Податкового кодексу України без заповнення касових книжок. У разі застосування РРО доходи підтверджуються звітами РРО/ПРРО та виписками про рух коштів на рахунках, відкритих в установах банків. У разі незастосування РРО/ПРРО згідно постанови КМУ №1336 підтвердженням доходів будуть записи в книзі КОРО (здійснені на 4 підставі розрахункових квитанцій) та виписки про рух коштів на рахунках, відкритих в установах банків.

Нові правила для ФОП

З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

Кого стосуються нововведення: підприємців першої групи на спрощеній системі оподаткування, які здійснюють операції, що належать до розрахункових.

Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:

На перший раз ФОП муситиме заплатити штраф у розмірі 100% вартості проданої продукції.

Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

Натомість ФОПи, що працюють у селі та селищах міського типу, звільняються від обовʼязкового застосування РРО.

Нагадаємо, у разі продажу товарів через служби доставляння підприємець не завжди зобовʼязаний вкладати фіскальний чек у посилку. Є деякі винятки.

Раніше ми писали, коли інтернет-магазинам доведеться використовувати РРО чи ПРРО.