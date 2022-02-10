Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Можна зітхнути спокійно? Яким ФОП дозволили не використовувати РРО

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 11:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, кого уряд додав до списку винятків із обов'язкової фіскалізації
Деяким ФОП дозволили не використовувати касові апарати
Деяким ФОП дозволили не використовувати касові апарати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фізособам підприємцям, які займаються роздрібною торгівлею у селищах, дозволили не використовувати реєстратори розрахункових операцій, тобто касові апарати.

Відповідна постанова була прийнята на засіданні Кабінет Міністрів.

Реклама

Це означає, що селища, як і села раніше, не підпадають під обов'язкову фіскалізацію. Цією ухвалою на селища поширили весь список послаблень, який раніше запровадили для сіл.

Однак РРО все ж таки залишається обов'язковим для деяких магазинів у селищах, якщо вони потрапляють хоча б під один із нижченаведених критеріїв:

  • річний обсяг розрахункових операцій перевищує 167 розмірів мінімальної зарплати (1,085 млн. грн.);
  • магазин продає підакцизні товари;
  • паралельно займається дистанційною торгівлею, у тому числі – через інтернет;
  • сільська рада самостійно ухвалила рішення про обов'язкове застосування на території села РРО/програмного РРО.

Також варто зазначити, що це не стосується селищ міського типу, що вважаються міськими населеними пунктами.

Реклама

Фіскалізація в Україні

З 1 січня 2022 року всі ФОП в Україні, які знаходяться на 2-4 групах єдиної системи оподаткування зобов'язали використати РРО.

Винятки із цього списку теж є, але їх дуже мало. Обов'язковий касовий апарат при оплаті карткою через POS-термінал та при інтернет-оплаті банківською карткою, а також із використанням платіжних терміналів.

Якщо купівля оплачується через установу банку або шляхом внесення коштів через касу фінустанови шляхом переказу на розрахунковий рахунок продавця – РРО не обов'язковий.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як почнуть штрафувати малий та середній бізнес за відсутність касових апаратів та розповідали, як влада "закручує гайки" ФОП.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Можна зітхнути спокійно? Яким ФОП дозволили не використовувати РРО Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Обстановка загострюється? Що буде з курсом долара у березні Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Землі спорожніють? Як глобальне потепління вплине на агросектор України Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44208.29

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3199.55

Litecoin (LTC)

139.31

Ripple (XRP)

0.87

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,12
33,50
33,00
32,00
18,08
33,85
32,85
31,79
19,01
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти