Можно вздохнуть спокойно? Каким ФОПам разрешили не использовать РРО

Физлицам предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей в поселках разрешили не использовать регистраторы расчетных операций, то есть кассовые аппараты.
Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров.
Это означает, что поселки, как и села ранее, не попадают под под обязательную фискализацию.
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Этим постановлением на поселки распространили весь список послаблений, который ранее ввели для сел.
Однако РРО все же остается обязательным для некоторых магазинов в поселках, если они попадают хотя-бы под один из нижеперечисленных критериев:
- годовой объем расчетных операций превышает 167 размеров минимальной зарплаты (1,085 млн грн);
- магазин продает подакцизные товары;
- параллельно занимается дистанционной торговлей, в том числе – через интернет;
- сельский совет самостоятельно принял решение об обязательном применении на территории села РРО/программного РРО.
Также стоит отметить, что это не касается поселков городского типа, которые считаются городскими населенными пунктами.
Фискализация в Украине
С 1 января 2022 года все ФОП в Украине, которые находятся на 2-4-й группах единой системы налогообложения обязали использовать РРО.
Исключения из этого списка тоже есть, но их крайне мало. Обязателен кассовый аппарат при оплате картой через POS-терминал и при интернет-оплате банковской картой, а также с использованием платежных терминалов.
Если покупка оплачивается через учреждение банка или путем внесения средств через кассу финучреждения путем перевода на расчетный счет продавца – РРО не обязателен.
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