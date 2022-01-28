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ФОПов обещают штрафовать по новому за отсутствие РРО – что изменится совсем скоро

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 18:35
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В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, он ждет рассмотрения
ФЛП отменят штрафы
ФЛП отменят штрафы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Суммы штрафов для ФЛП (физлиц-предпринимателей) за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО), уменьшат в 10 раз до конца 2022 года. Правда, это правило будет касаться только тех предпринимателей, которые установят РРО до 1 апреля.

Об этом сообщили в своих Telegram-каналах нардепы Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

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ФЛП также обещают отменить штрафы, наложенные с 1 января по 1 февраля.

"С 1 января по 1 февраля штрафы за неприменение РРО отменяются. Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз", — объяснил Железняк.

Имеются ввиду штрафы за проведение платежей без использования РРО. Так могут делать ФОПы, которые установили кассовый аппарат, но не хотят показывать налоговой службе все свои доходы. Сумма штрафа зависит от количества незаконных операций: 100% от суммы чека за первый случай и 150% – за второй и все последующие.

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Ожидается, что голосовать за законопроект народные депутаты будут во вторник, 1 февраля.

Украинцы массово становятся ФЛП

В Украине за январь – ноябрь 2021 года физических лиц-предпринимателей стало на 85 тысяч больше. Теперь называть себя предпринимателями официально могут 2 миллиона человек. Это самые высокие показатели за последние пять лет.

Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Следовательно, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн – плательщики единого налога.

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Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

Раньше мы рассказывали, как ФЛП выходили на протесты 17 декабря после того, как депутаты провалили голосование в Раде. Тогда в ход пошли дымовые шашки и петарды.

Также мы писали, как самостоятельно открыть ФЛП в "Дії" и в каких случаях предприниматели могут обойтись без РРО.

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