ФОПів обіцяють штрафувати по новому через відсутність РРО – що зміниться зовсім скоро

В українському парламенті зареєстрували законопроект, він чекає на розгляд

/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Суми штрафів для ФОП (фізосіб-підприємців) за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), зменшать у 10 раз до кінця 2022 року. Щоправда, це правило стосуватиметься лише тих підприємців, які встановлять РРО до 1 квітня.

Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардепи Данило Гетьманцев і Ярослав Желєзняк .

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ФОПам також обіцяють скасувати штрафи, накладені з 1 січня до 1 лютого .

"З 1 січня по 1 лютого штрафи за незастосування РРО скасовуються. Всім тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде зниженоув 10 разів" — пояснив Желєзняк.

Йдеться про штрафи за проведення платежів без використання РРО. Так можуть робити ФОПи, які встановили касовий апарат, але не хочуть показувати податковій службі усі свої доходи. Сума штрафу залежить від кількості незаконних операцій: 100% від суми чека за перший випадок та 150% – За другий і всі наступні.

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Очікується, що голосувати за законопроект народні депутати будуть у вівторок, 1 лютого .

Українці масово стають ФОП

В Україні за січень – листопад 2021 року фізичних осіб-підприємців побільшало на 85 тисяч. Тепер називати себе підприємцями офіційно можуть 2 мільйони людей. Це найвищі показники протягом останніх п'яти років.

Такі темпи пов'язують з тим, що в 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Відтак у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. Із них 37 млрд грн – платники єдиного податку.

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Більше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

Раніше ми розповідали, як ФОП виходили на протести 17 грудня після того, як депутати провалили голосування у Раді. Тоді в хід пішли димові шашки та петарди.

Також ми писали, як самостійно відкрити ФОП у "Дії і в яких випадках підприємці можуть обійтися без РРО .