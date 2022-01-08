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Сегодня тренд, а завтра смерть? Как в погоне за большими деньгами не потерять себя

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 января, 08:00
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В погоне за успехом и деньгами мы часто становимся жертвой эмоционального выгорания
Важно делегировать свою работу
Важно делегировать свою работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Эмоциональное выгорание — болезнь, распространяющаяся быстрыми темпами среди трудоспособного населения. Еще два года тому назад это признала Всемирная организация здравоохранения.

"Сегодня" расскажет вам, как не потерять себя в погоне за богатством, а наоборот — продолжить добиваться успеха в избранной сфере.

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Диагностируют эту болезнь у трудоголиков. Количество людей, которые умирают от заболевания (вызвано переработкой), с каждым годом растет по всему миру.

Иногда мы не понимаем, что связь между количеством работы и ее качеством не всегда очевидна. Мы игнорируем проблемы, ведь трудоголизм сегодня – это норма и тренд.

Стадии профессионального выгорания

  1. Все начинается с энтузиазма. Глаза человека горят, он пытается быть повсюду и полностью, тянет за собой всю тяжесть, интенсивно вовлеченную в проект. Казалось бы, что здесь плохого? Работник, наполненный энергией, на пике своего развития, у него все отлично получается, но через некоторое время наступает вторая стадия.
  2. Усталость и стрессы. Мысли о работе не оставляют, она даже появляется во снах. В этом случае срабатывает профессиональный интерес: в грязь лицом я упасть не хочу, так что продолжу, чтобы не опозорить себя.
  3. Изнурение эмоциональное и физическое. Ничего не хочется, а вот работать нужно, много незавершенных задач. Такое истощение может перерости в депрессию.
  4. Уныние в работе. Это фаза необратимого истощения. Работа становится частью человека, других занятий нет, но она разрушает его изнутри. На этом этапе люди в основном меняют сферу своей деятельности.

При этом если ошибки не учитывать, а действовать по тому же сценарию, то все повторяется. Так работник скачет от одной деятельности к другой, кое-где меняя их кардинально. О постепенном развитии личности и своем (даже и небольшом) вкладе в историю государства можно забыть. А о больших средствах тем более.

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Нельзя заработать достаточно, бросаясь из одного в другое. Это действительно может закончиться плачевно для вас. А еще представьте, сколько энергии и времени тратится на постоянное изучение новой сферы, в то время, когда можно было работать спокойно и зарабатывать деньги.

Вернуться к жизни

Баланс в работе — лекарство, которое решат все ваши проблемы. Вот несколько советов, чтобы вовремя спохватиться и не сойти с ума:

  • лимит рабочего времени. Ночь придумали для сна, а не для работы;
  • отпуск от слова отдых. Не везите с собой работу;
  • планируйте отдых наперед и не тяните до последнего, когда физических сил уже не хватит. Проведите время наедине с природой, она подарит вам частицу вдохновения и энергии;
  • помните о собственной ценности, не станьте человеком, зависимым от мнения окружения. Не стоит работать сверх силы, чтобы вас ценили больше. Подумайте лучше о качестве работы;
  • если уж терпеть не сила – возьмите паузу. Однако запланируйте ее и хорошо подготовьтесь (в финансовом плане, в том числе).

Если говорить с научной точки зрения, то врачи утверждают: частые недосыпания, а также позднее засыпание (оно даже приравнивается к недосыпанию) являются следствием многих болезней, в целом ухудшения эмоционального состояния человека. А здоровье уже ни за какие деньги не купишь.

Визионер, а не исполнитель

Делегирование – самый простой и эффективный способ не стать жертвой профессионального выгорания. Кто сказал, что время купить нельзя? Это реально, когда работу, которую кто-то проделает быстрее, кое-как качественнее, вы делегируете кому-то и соответственно платите за это деньги. А сами имеете время на что-то более значимое или действительно то, что за вас никто лучше не сделает.

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Доверяйте своим коллегам и подопечным. Подготовьте почву, которая позволит вам идти дальше, а не возвращаться к мелочам снова и снова. Особенно это актуально, когда вы строите свой бизнес.

Станьте визионером, а не исполнителем. Будьте лидером, а не "рабочей лошадкой".

Ведущая профессия 2022 года

"Сегодня" вместе с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущем выяснили, что ведущую роль в 2022 году приобретет персонал в сфере обслуживания.

Это и официанты, и сотрудники гостиниц, администраторы, рецепционисты, хостесы и т. д. Зарплаты в секторе услуг не сильно изменятся, однако работу найти будет легко и очень быстро.

Также очень нужны в Украине инженерно-технологические специальности, работники критической инфраструктуры. Это электрики, специалисты канализационных систем и водоснабжения, технологи перерабатывающей пищевой промышленности.

Благодаря развитию в стране аграрной сферы, пользоваться спросом будут профессии, связаны с сельским хозяйством. Традиционно в Украине назревает дефицит квалифицированных специалистов в IT-сфере, говорит Алексей Кущ

В списке очень нужных оказались именно такие профессии, так как они связаны с развивающимися отраслями.

Раньше мы писали, что изменится для украинских ФЛП в 2022 году, а также рассказывали, почему украинская экономика оказалась в руках заробитчан.

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