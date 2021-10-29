Є час до 1 січня: до чого варто готуватись українським ФОПам у наступному році

Податкова почне перші перевірки: що зміниться для українських ФОПів з 1 січня

Що зміниться для українських ФОПів з 1 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року в Україні запроваджується обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб підприємців, тобто ФОПів, але стосуватиметься воно не всіх.

Про це в інтерв’ю "Економічній правді" розповів керівник Податкової служби Євген Олейніков.

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За словами Олейнікова, це нововведення стосуватиметься тих підприємців, які не перебувають на першій групі спрощеної системи оподаткування і при цьому здійснюють операції, що належать до розрахункових.

Простими словами, застосування реєстратора залежить від моделі вашого бізнесу.

"Якщо у вас бізнес B2B, ви працюєте переважно з такими ж ФОПами і юридичними особами, маєте угоди, проводите розрахунки через банк, то з імовірністю 99% у вас не буде операцій, що підлягають застосуванню реєстратора. Якщо ж ви здійснюєте переважно операції з роздрібної торгівлі, тобто B2C, то, скоріше за все, вам реєстратор знадобиться", – сказав керівник Податкової.

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Однак спікер наголосив, що є і перелік винятків і деякі розрахункові операції можна не проводити через реєстратор.

Олейніков нагадав, що за факт відсутності РРО відповідальності немає, однак є за непроведення через реєстратор розрахункової операції.

Тобто це не торкнеться переважної більшості компаній, які займаються оптимізацією та влаштовують співробітників як ФОПів.

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"Більш того, за нашими оцінками, значна частина другої групи – це ФОПи – "наймані працівники". Для них це питання не виникне",- каже посадовець.

Чи може бути відтермінована обов’язкова фіскалізація?

За словами Євгена Олейнікова, наразі це питання досить жваво обговорюється і є пропозиції обмежити фіскалізацію або запроваджувати її поступово.

Олейніков розповів, що наразі касові апарати встановили 52 тис. ФОПів, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

"Причому динаміка за цей рік дуже відчутна: якщо у 2020 році лише 23-25 тисяч ФОПів на спрощеній системі використовувати РРО, то зараз їх 50 тисяч", – каже голова служби.

Він також наголошує, що наразі на перевірки ФОПів діє мораторій, але з 1 січня Податкова почне нагадувати про важливість встановлення РРО.

"Тобто на першому етапі переважно будемо переконувати, а щодо тих, хто вперто ігноруватиме закон, буде застосовуватися контрольна функція", – сказав Олейніков.

Раніше ми писали, що нова хвиля коронавірусу вже не так сильно вдарить по малому та середньому бізнесу в Україні, але деякі ФОП все ж таки зачепить.

А також розповідали, що "червона зона" вже почала з’їдати доходи кафе та ресторанів.