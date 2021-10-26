Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Более 30% за неделю: красная зона начала уничтожать прибыль кафе и ресторанов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 18:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сколько уменьшилась прибыль кафе и ресторанов после перехода региона в красную зону – исследование
Сколько прибыли “съел” карантин у ресторанов и кафе
Сколько прибыли “съел” карантин у ресторанов и кафе / Фото: Коллаж: Сегодня

Прибыль заведений общепита в красной зоне упала на 34% за неделю.

Об этом говорится в результатах исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

Реклама

Согласно данным, в таких регионах, как Днепропетровская Запорожская, Донецкая и Одесская области, выручка "просела" больше всего, в среднем на 34%.

В остальных же регионах данный показатель составляет 22%.

В красной зоне гости стали реже посещать кафе и рестораны и количество транзакций в период с 18 по 24 октября упало на 30% в сравнении с предыдущей неделей.

Реклама

В других областях данный показатель также упал, но не так сильно – на 17%.

Уменьшился и средний чек в заведениях красной зоны на 28%, а в остальных регионах на 16%.

Отмечается, что исследование базируется на информации из 7,5 тыс. заведений общепита.

Реклама

Новые ограничения "красной зоны"

Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в регионах, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, в которых 100% работников прошли вакцинацию от коронавируса.

Обслуживать можно только вакцинированных посетителей.

С 8 ноября в силу вступает постановление, которое позволяет увольнять сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.

"Сегодня" также вместе с экспертами разбирались, насколько сильно новая волна коронавируса ударит по украинским ФЛП и узнали, кто может потерять работу.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Опрос
Цены на продукты за год выросли
А в октябре как было?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять