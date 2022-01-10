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Кассовые аппараты для ФОПов: когда интернет-магазинам придется использовать РРО

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 16:14
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Зависит все от того, в какой форме проводятся денежные операции
Интернет-магазины тоже обязаны использовать РРО
Интернет-магазины тоже обязаны использовать РРО / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Безналичная или наличная форма оплаты – основные показатели, определяющие необходимость использования интернет-магазинами РРО.

Об этом рассказали в ГНС Украины.

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Кажется, что с интернет-магазинами все просто: оплата и так происходит без передачи наличных из рук в руки. Однако есть определенные особенности применения РРО при заказе товаров онлайн.

Требуется РРО

  1. Если покупатели рассчитываются за товар с использованием LiqPay, Portmone, WayForPay или любого другого сервиса онлайн-оплаты. Ведь данный расчет не считается безналичным. Это же касается и обычных переводов на номер платежной карты с другой карты.
  2. Если у интернет-магазина есть курьерская служба, которая передает товар и принимает оплату.

Не нужно использовать РРО

Если продавец предоставил исключительно реквизиты расчетного счета (как возможный способ оплаты товаров), то РРО или ПРРО могут не применяться. Это оплата:

  • посредством перевода средств через интернет-банкинг;
  • через кассу банка;
  • через терминал самообслуживания;
  • наложенного платежа непосредственно на почте (так как в таком случае покупатель рассчитывается с почтовым оператором, а не интернет-магазином, при этом продавец обязан вложить в посылку расходную накладную или другой сопроводительный документ, свидетельствующий о происхождении товара).

Штрафы за неиспользование РРО

За первое такое нарушение могут оштрафовать на 100% от стоимости товара, а за повторное на 150%. Эти же санкции применяются когда:

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  • расчетные операции производятся на неполную стоимость товара;

  • расчетные операции не производятся через программные или обычные регистраторы с фискальным режимом работы;

  • не выдается бумажный или электронный чек.

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По словам Данила Гетманцева, ФОПы, что зарегистрировали РРО до 1 февраля, могут быть освобождены от штрафов за вышеперечисленные нарушения на целый год. Соответствующую инициативу еще рассматривают.

Без кассового аппарата

Правительство освободило предпринимателей, работающих в селе, от обязательного применения регистраторов расчетных операций. Ведь предварительно установленные условия существенно ударили бы по малому бизнесу.

Соответствующее решение было принято 23 декабря 2021 года на заседании Кабинета Министров.

Согласно ему, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии, что размер годового объема расчетных операций не будет превышать 167 минимальных зарплат.

Раньше мы писали, за что будут наказывать работодателей штрафами до 60 тысяч гривен, а также рассказывали о причинах внедрения РРО для украинских бизнесменов.

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