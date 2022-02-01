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Rocket в Україні масово скорочує штат — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 13:03
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Повʼязують це зі зменшенням фінансування
Служба доставки масово звільняє українців
Служба доставки масово звільняє українців / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Служба доставляння Rocket протягом грудня 2021 — січня 2022 року звільнила більше 50 людей через зменшення фінансування.

Про це повідомляє DOU.

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Серед загальної кількості скороченого персоналу 40% припадає на технічних спеціалістів.

"На жаль, скорочення витрат вплинуло і на структуру компанії – зміни торкнулись напрямку Dark Kitchens, нового напрямку Dark Store", – повідомили в компанії.

Колишні працівники скаржаться також на невиплату заробітної плати. Зокрема, один зі звільнених співробітників розповів анонімно, що після скорочення в січні його попередили, що відпускні не виплатять, компенсацію теж (його останній робочий день був 14-го, попередили про це 10-го).

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Натомість компанія заперечує це і переконує: виконана робота працівників була оплачена в повному розмірі.

За словами того ж працівника, компанія терпить і наразі фінансові труднощі. Керівництво ніби пробує залучати інвестиції, тож більшість напрямків зараз оптимізовують.

Гроші за посилку авансом

"Нова пошта" видаватиме продавцям гроші за посилку авансом. Чергова послуга отримала назву "Факторинг післяплати".

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При цьому ніякої застави не потрібно.

Алгоритм послуги:

  • двічі на день "НоваПей" виплачує аванс за посилки, що напередодні були відправлені "Новою поштою" з післяплатою;
  • ви отримуєте інформацію, коли одержувач забирає посилку або відмовляється від неї;
  • згодом за підсумками місяця формується реєстр скасованих відправлень та підраховується комісія за послугу факторингу;
  • ви переказуєте назад кошти за скасовані чи повернуті відправлення до 10-го числа наступного місяця.

Щоб співпрацювати таким чином з НоваПей, потрібно регулярно надсилати товари "Новою поштою" та мати низький відсоток повернень і добру історію співпраці.

Вартість послуги — 0,2% від суми авансу.

Нагадаємо, що разі продажу товарів через служби доставляння підприємець не завжди зобовʼязаний вкладати фіскальний чек у посилку. Є деякі винятки.

Раніше ми писали, що для українців лютий підготував черговий сюрприз: чого очікувати далі.

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