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Оплата товару на "Новій пошті": як підприємцям обійтись без РРО

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 15:40
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За певних умов фіскальний чек може і не видаватися підприємцем
Фіскальний чек видається не завжди
Фіскальний чек видається не завжди / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У разі продажу товарів з доставкою через відповідні служби, підприємець не завжди зобовʼязаний вкладати фіскальний чек у посилку. У цьому питанні є деякі винятки.

Про це йдеться в офіційному роз’ясненні Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Фіскальний чек не потрібен

Якщо покупець повністю оплатив товар на рахунок продавця у формі IBAN, то фіскальний чек через РРО/ПРРО може не видаватись. У відправлення тоді повинен бути вкладений товарний чек чи накладна, що і підтверджує вартість того чи іншого товару.

РРО/ПРРО не застосовується, якщо перевізник перераховує кошти продавцеві на поточний рахунок. Стосується це ситуацій, коли оформлення товару відбувається з післяоплатою (накладений платіж), і розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником, який і повинен видати фіскальни чек на приймання готівки чи платіжної карти.

Прикладом слугує "Нова пошта" зі своєю платіжною системою "NovaPay". Підприємець тоді не застосовує РРО, бо користується послугами платіжної системи, що створена, розроблена та впроваджена компанією "Пост Фінанс", що входить до групи компаній "Нова Пошта".

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Фіскальний чек потрібен

Якщо покупець оплатив товар з використанням платіжних карток, то така операція (за Законом №265/95-ВР) є розрахунковою і вимагає фіскальний чек. Продавець може вкласти його у посилку або ж надіслати в інший спосіб (на електронну пошту, в месенджерах, на мобільний телефон тощо).

Якщо розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником, але останній переказує кошти не на поточний рахунок продавця. В такому випадку продавець видає фіскальний чек на товар покупцю шляхом надіслання на електрону пошту, мобільний телефон тощо.

Нові правила для ФОП

З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак торкнулося це не всіх.

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Кого торкнулися нововведення: підприємців, які перебувають на першій групі спрощеної системи оподаткування і водночас здійснюють операції, що відносяться до розрахункових.

Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:

  • Вперше ФОП муситиме заплатити штраф у розмірі 100% від проданої продукції.
  • Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

Натомість ФОПи, що працюють в селі, звільняються від обовʼязкового застосування РРО.

Намагаючись приховати свої доходи, підприємці унеможливлюють розрахунок терміналом, пояснюючи покупцям, що він просто не працює.

Раніше ми також писали, в яких випадках інтернет-магазинам прийдеться використовувати РРО чи ПРРО.

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