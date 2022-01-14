Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Термінал не працює": як продавці в магазинах нахабно дурять українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 11:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обман зазвичай полягає у відмові безготівкового розрахунку
Неробочий термінал — найпоширеніший спосіб обману
Неробочий термінал — найпоширеніший спосіб обману / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вам часто траплялися магазини, що навідріз відмовляються розраховувати у безготівковий спосіб? Так ось, це можна назвати своєрідними хитрощами чи навіть обманом покупців продавцями.

Про деякі такі способи розповів ITech.co.ua.

Реклама

Способи відмови від безготівкового розрахунку:

  • неробочий термінал. Продавці запевняють покупця в тому, що термінал не працює з технічних або програмних причин, тому краще розрахуватися готівкою, оскільки так буде швидше;
  • різні цінники для товару при оплаті готівкою та банківською картою. Цей спосіб популярний через те, що більшість покупців погодяться купити товар дешевше і готівкою, ніж дорожче і карткою. Проте це нелегально, оскільки в Україні всі ціни на товари та послуги, незалежно від способу оплати, повинні бути одинаковими. Будь-яка різниця в цінниках є порушенням прав споживача, це можна назвати справжнім шахрайством і примусом купувати щось готівкою.

Що робити?

В одному випадку, коли ви людина, яка не надто полюбляє скандали, можна спокійно розрахуватися готівкою або ж просто придбати те ж в іншому магазині.

Проте якщо ви принципово бажаєте розрахуватися терміналом і вважаєте це за порушення ваших прав (а воно так і є), то ви маєте право:

Реклама
  • вимагати термінал, і якщо продавці запевняють, що він не працює, перевірити особисто;
  • якщо проблема полягає в різних цінниках, то таке питання варто або вирішувати на місці, або ж викликати поліцію і писати заяву про шахрайські дії по відношенню до вас.

Чому так відбувається?

Причини таких дій продавців досить прості. Це може бути:

  1. Приховування реального доходу і ухиляння від сплати податків.
  2. Неофіційна заробітна плата працівникам, що також є порушенням закону.
  3. Акумулювання готівки для розрахунку з постачальниками та оплатою послуг пов’язаних із бізнесом.

Особливо актуально це з 1 січня 2022 року, коли майже всіх ФОПів законом змусили встановлювати касові апарати, унеможливлюючи будь-які незаконні махінації. Тож підприємці масово вимикають термінали для безготівкового розрахунку та, власне, розраховують готівкою.

Нові правила для ФОП

З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак торкнулося це не всіх.

Реклама

Кого торкнулися нововведення: підприємців, які перебувають на першій групі спрощеної системи оподаткування і водночас здійснюють операції, що відносяться до розрахункових.

Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:

  • Вперше ФОП доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від проданої продукції.
  • Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

Натомість ФОПи, що працюють в селі, звільняються від обовʼязкового застосування РРО.

Раніше ми писали, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через застосунок "Дія".

Також ми розповідали, на чому супермаркети роблять найбільшу виручку. Сягає вона 70% від загального обороту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Валюту знову лихоманить: що насправді відбувається з доларом та євро Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Колектори та ескорт агентства: як не потрапити до "кабали" з нечесним роботодавцем Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Термінал не працює": як продавці в магазинах нахабно дурять українців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,85
29,85
28,31
19,22
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,36
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти