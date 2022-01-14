"Термінал не працює": як продавці в магазинах нахабно дурять українців

Вам часто траплялися магазини, що навідріз відмовляються розраховувати у безготівковий спосіб? Так ось, це можна назвати своєрідними хитрощами чи навіть обманом покупців продавцями.
Про деякі такі способи розповів ITech.co.ua.
Способи відмови від безготівкового розрахунку:
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- неробочий термінал. Продавці запевняють покупця в тому, що термінал не працює з технічних або програмних причин, тому краще розрахуватися готівкою, оскільки так буде швидше;
- різні цінники для товару при оплаті готівкою та банківською картою. Цей спосіб популярний через те, що більшість покупців погодяться купити товар дешевше і готівкою, ніж дорожче і карткою. Проте це нелегально, оскільки в Україні всі ціни на товари та послуги, незалежно від способу оплати, повинні бути одинаковими. Будь-яка різниця в цінниках є порушенням прав споживача, це можна назвати справжнім шахрайством і примусом купувати щось готівкою.
Що робити?
В одному випадку, коли ви людина, яка не надто полюбляє скандали, можна спокійно розрахуватися готівкою або ж просто придбати те ж в іншому магазині.
Проте якщо ви принципово бажаєте розрахуватися терміналом і вважаєте це за порушення ваших прав (а воно так і є), то ви маєте право:
- вимагати термінал, і якщо продавці запевняють, що він не працює, перевірити особисто;
- якщо проблема полягає в різних цінниках, то таке питання варто або вирішувати на місці, або ж викликати поліцію і писати заяву про шахрайські дії по відношенню до вас.
Чому так відбувається?
Причини таких дій продавців досить прості. Це може бути:
- Приховування реального доходу і ухиляння від сплати податків.
- Неофіційна заробітна плата працівникам, що також є порушенням закону.
- Акумулювання готівки для розрахунку з постачальниками та оплатою послуг пов’язаних із бізнесом.
Особливо актуально це з 1 січня 2022 року, коли майже всіх ФОПів законом змусили встановлювати касові апарати, унеможливлюючи будь-які незаконні махінації. Тож підприємці масово вимикають термінали для безготівкового розрахунку та, власне, розраховують готівкою.
Нові правила для ФОП
З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак торкнулося це не всіх.
Кого торкнулися нововведення: підприємців, які перебувають на першій групі спрощеної системи оподаткування і водночас здійснюють операції, що відносяться до розрахункових.
Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:
- Вперше ФОП доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від проданої продукції.
- Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.
Натомість ФОПи, що працюють в селі, звільняються від обовʼязкового застосування РРО.
Раніше ми писали, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через застосунок "Дія".
Також ми розповідали, на чому супермаркети роблять найбільшу виручку. Сягає вона 70% від загального обороту.