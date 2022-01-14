"Термінал не працює": як продавці в магазинах нахабно дурять українців

Обман зазвичай полягає у відмові безготівкового розрахунку

Неробочий термінал — найпоширеніший спосіб обману / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вам часто траплялися магазини, що навідріз відмовляються розраховувати у безготівковий спосіб? Так ось, це можна назвати своєрідними хитрощами чи навіть обманом покупців продавцями.

Про деякі такі способи розповів ITech.co.ua.

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Способи відмови від безготівкового розрахунку:

неробочий термінал. Продавці запевняють покупця в тому, що термінал не працює з технічних або програмних причин, тому краще розрахуватися готівкою, оскільки так буде швидше;

різні цінники для товару при оплаті готівкою та банківською картою. Цей спосіб популярний через те, що більшість покупців погодяться купити товар дешевше і готівкою, ніж дорожче і карткою. Проте це нелегально, оскільки в Україні всі ціни на товари та послуги, незалежно від способу оплати, повинні бути одинаковими. Будь-яка різниця в цінниках є порушенням прав споживача, це можна назвати справжнім шахрайством і примусом купувати щось готівкою.

Що робити?

В одному випадку, коли ви людина, яка не надто полюбляє скандали, можна спокійно розрахуватися готівкою або ж просто придбати те ж в іншому магазині.

Проте якщо ви принципово бажаєте розрахуватися терміналом і вважаєте це за порушення ваших прав (а воно так і є), то ви маєте право:

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вимагати термінал, і якщо продавці запевняють, що він не працює, перевірити особисто;

якщо проблема полягає в різних цінниках, то таке питання варто або вирішувати на місці, або ж викликати поліцію і писати заяву про шахрайські дії по відношенню до вас.

Чому так відбувається?

Причини таких дій продавців досить прості. Це може бути:

Приховування реального доходу і ухиляння від сплати податків. Неофіційна заробітна плата працівникам, що також є порушенням закону. Акумулювання готівки для розрахунку з постачальниками та оплатою послуг пов’язаних із бізнесом.

Особливо актуально це з 1 січня 2022 року, коли майже всіх ФОПів законом змусили встановлювати касові апарати, унеможливлюючи будь-які незаконні махінації. Тож підприємці масово вимикають термінали для безготівкового розрахунку та, власне, розраховують готівкою.

Нові правила для ФОП

З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак торкнулося це не всіх.

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Кого торкнулися нововведення: підприємців, які перебувають на першій групі спрощеної системи оподаткування і водночас здійснюють операції, що відносяться до розрахункових.

Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:

Вперше ФОП доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від проданої продукції.

Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

Натомість ФОПи, що працюють в селі, звільняються від обовʼязкового застосування РРО.

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