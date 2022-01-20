Новые правила для ФОП: как теперь должны работать курьеры в Украине

В Раде рассказали, как проводить расчетную операцию, когда товар доставляет курьер продавца

Курьер обязан оформить фискальный чек / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рассчитывая покупателя, курьер обязан выдать покупателю фискальный чек. Предоплаты это не касается, для такого вида расчета существуют другие правила.

Об этом говорится в официальном разъяснении Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

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Представим ситуацию: вы заказали товар, предварительно его не оплатив, поэтому расчет будет уже на месте с курьером. Не важно: наличные или банковская карта, он обязан выдать вам фискальный чек на полную сумму расчетной операции. Это можно сделать разными способами:

на месте выдать предварительно распечатанный чек;

выдать предварительно распечатанный чек; в том числе (но не исключительно) путем воспроизведения на дисплее регистратора расчетных операций или дисплее устройства, на котором установлен программный регистратор расчетных операций QR-кода, позволяющий осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по содержащейся в его структуре данных, и/или отправкой электронного чека на номер или адрес электронной почты покупателя.

РРО и почта

В случае продажи товаров через службы доставки предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку.

Фискальный чек не требуется:

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если покупатель полностью оплатил товар за счет продавца в форме IBAN. В отправление тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, подтверждающая стоимость того или иного товара;

если перевозчик переводит средства продавцу на текущий счет. Тогда оформление товара происходит послеоплатой, и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком;

Фискальный чек требуется:

если покупатель оплатил товар с использованием платежных карт, то такая операция является расчетной и требует фискального чека. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т. д.);

если расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, но последний переводит средства не на текущий счет продавца, продавец выдает фискальный чек на товар покупателю, отправляя на электронную почту, мобильный телефон и т. д.

Напомним, с 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей, однако это касается не всех.

Раньше мы писали, когда интернет-магазинам придется использовать РРО или ПРРО.