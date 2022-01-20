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Нові правила для ФОП: як тепер мають працювати курʼєри в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 січня, 12:27
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У Раді розповіли, як проводити розрахункову операцію, коли товар доставляє курʼєр продавця
Курʼєр зобовʼязаний оформити фіскальний чек
Курʼєр зобовʼязаний оформити фіскальний чек / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Розраховуючи покупця, курʼєр зобовʼязаний видати покупцю фіскальний чек. Передоплати це не стосується, для такого виду розрахунку є дещо інші правила.

Про це йдеться в офіційному роз’ясненні Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Уявімо ситуацію: ви замовили товар, попередньо його не оплативши, тож відповідно розрахунок буде вже на місці з курʼєром. Не важливо: готівка це чи банківська карта, він зобовʼязаний видати вам фіскальний чек на повну суму розрахункової операції. Це можна зробити у різний спосіб:

  • на місці видати попередньо роздрукований чек;
  • зокрема (але не виключно) шляхом відтворювання на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного чека на номер або адресу електронної пошти покупця.

РРО і пошта

У разі продажу товарів через служби доставки підприємець не завжди зобовʼязаний вкладати фіскальний чек у посилку.

Фіскальний чек не потрібен:

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  • якщо покупець повністю оплатив товар на рахунок продавця у формі IBAN. У відправлення тоді має бути вкладений товарний чек чи накладна, що підтверджує вартість того чи іншого товару;
  • якщо перевізник переказує кошти продавцеві на поточний рахунок. Тоді оформлення товару відбувається післяоплатою і розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником;

Потрібен:

  • якщо покупець оплатив товар з використанням платіжних карток, то така операція є розрахунковою і вимагає фіскального чеку. Продавець може вкласти його у посилку або ж надіслати в інший спосіб (на електронну пошту, в месенджерах, на мобільний телефон тощо);
  • якщо розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником, але останній переказує кошти не на поточний рахунок продавця, продавець видає фіскальний чек на товар покупцеві, надсилаючи на електрону пошту, мобільний телефон тощо.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

Раніше ми писали, коли інтернет-магазинам доведеться використовувати РРО чи ПРРО.

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