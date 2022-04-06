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Правила змінились? Як "Нова пошта" та "Укрпошта" віддають посилки під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 11:05
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Розповідаємо, чи змінила війна правила отримання посилок під час війни для українців
"Нова пошта" та "Укрпошта" розповіли, як видають посилки
"Нова пошта" та "Укрпошта" розповіли, як видають посилки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни такі поштові оператори, як "Нова Пошта" та "Укрпошта" були змушені змінити свою роботу практично у всьому. Довелося закрити деякі відділення та поштомати, а графік працюючих сильно змінити.

"Сьогодні" розповідають, як отримати посилку у відділенні під час війни.

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Представники "Нової пошти" запевнили нас, що правила видачі посилок не змінились під час воєнного стану. Вам також потрібен номер накладної і документ, що посвідчує особу.

"Правила компанії не змінюються, все працює, як і раніше, тільки логістика перебудовується, щоб працювати далі, де це можливо і безпечно", – відповіли в "Новій пошті".

В "Укрпошті" також наголосили, що нічого не змінюється у процесі отримання посилки.

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Якщо відправлення хоче отримати не одержувач, а хтось інший, то це можливо за таких умов:

  • Клієнт повідомив номер ШКІ, ПІБ та телефон отримувача;
  • Прізвище одержувача збігається з прізвищем особи, яка бажає отримати.

"Нова пошта" повернула кур'єрську доставку

Наприкінці березня компанія оголосила, що повертає популярну серед українців послугу. кур'єрська доставка та забір посилки.

Зазначається, що граничний час виклику кур'єра відрізняється залежно від населеного пункту і завжди на годину менший, ніж у відділення.

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Тариф залишився тим самим – плюс 30 грн у тариф за доставку посилки до відділення, а працюють кур'єри щодня, без вихідних.

"Сьогодні" також писали, як легко знайти працююче відділення "Нової пошти" і розповідали, як тепер працюватиме Rozetka.

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