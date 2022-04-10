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По стопах агресора: з Білорусі виходить Jysk, черги за товарами кілометрові

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 квітня, 13:53
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Наявні товари продають зі знижками, а нових замовлень уже не приймають
У Білорусі ажіотаж на товари з Jysk перед закриттям
У Білорусі ажіотаж на товари з Jysk перед закриттям / Фото: Колаж: Сьогодні, Myfin.by

Ті, хто підтримують агресора, розплачуються своєю економікою, як і Росія. Зокрема, з 18 квітня в Білорусі припинить роботу популярна данська мережа меблевих магазинів.

Як повідомили на офіційному сайті Jysk, наразі призупинення роботи тимчасове, до чергового офіційного повідомлення на сайті.

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Оформити замовлення онлайн білоруські користувачі вже не можуть – доступна лише функція перегляду. Усі зроблені раніше замовлення компанія обіцяє виконати.

В магазинах мережі по всій країні масово збувають товари зі знижками. За ними утворилися величезні черги, люди стоять перед входом від самого ранку, щоб забрати меблі за вигідною ціною.

Черги в Jysk
Черги в Jysk / Фото: Onliner

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Jysk у Білорусі

Данська меблева компанія зайшла на білоруський ринок у листопаді 2016 року. За 6 років мережа розрослася до 10 офлайн-магазинів по всій країні – це такі міста, як:

  • Мінськ;
  • Брест;
  • Гродно;
  • Молодечно;
  • Пінськ;
  • Могильов;
  • Бобруйськ.

За інформацією місцевого телеграм-каналу Myfin.by, того ж вечора, коли на офіційному сайті Jysk опублікували повідомлення про закриття, перед магазинами вже виникли великі черги. Люди вирішили придбати товари зі знижками 30 – 50%.

Користувачі розповідають, що ціни зі знижками, вказаними на сайті, актуальні в магазинах Мінська, але на деякі товари є націнка. Відтак, покупці не розуміють, яку ціну доведеться заплатити на касі.

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Кілометрові черги в білоруському магазині Jysk
Кілометрові черги в білоруському магазині Jysk / Фото: Myfin.by

Кілометрові черги в білоруському магазині Jysk
Кілометрові черги в білоруському магазині Jysk / Фото: скріншот

Кілометрові черги в білоруському магазині Jysk
Кілометрові черги в білоруському магазині Jysk / Фото: Onliner

Вихід компаній з Росії

Масово міжнародний бізнес виходить не лише з Білорусі, але й з головного агресора – Росії, призупиняє з ним роботу. Такою є реакція світової спільноти на початок війни в Україні та всі звірства, які вчинила російська армія за підтримки сусідньої країни.

Компанія Jysk уже вийшла з Росії – на початку березня планували лише призупинити роботу, але 30 березня заявила про закриття назавжди. Данський меблевий ритейлер постачає товари у 45 країн з 1979 року.

Раніше у РФ закрила магазини шведська компанія IKEA, через економічні санкції та значні втрати для бізнесу. Однак російські мародери не розгубилися та викрали логотип відомого бренду для роботи мережі "ІДЕЯ".

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