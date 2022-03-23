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Ніяк не вийде з Росії: Nestle призупинила бізнес із агресором на своїх умовах

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 19:56
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Швейцарська компанія є найбільшим виробником харчових продуктів у світі та має свої принципи
Nestle вирішила забезпечувати росіян продовольством, поки ті обстрілюють Україну
Nestle вирішила забезпечувати росіян продовольством, поки ті обстрілюють Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 23 березня Nestle заявила про те, що призупинить продаж низки відомих брендів у Росії через війну в Україні. Мовиться зокрема про товари з серії KitKat і Nesquik – це шоколадні батончики, какао, готові сніданки та інша продукція.

Як повідомили у пресслужбі компанії, ввезення товарів у Росію й з неї припинили, також уже немає відповідної реклами та інвестицій в країну-агресорку.

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Однак Nestle й надалі присутня на російському ринку й прикривається забезпеченням "основного права на харчування". Представники компанії запевняють, що постачатимуть туди лише дитяче та лікарняне харчування і прибутку не отримуватимуть.

Податок країні-агресорці теж платити не збираються. Однак у Nestle будь-який можливий прибуток пообіцяли передати на гуманітарну допомогу та зазначили, що вже надали сотні тонн продовольства на підтримку українців.

Цікаво, що більшість товарів компанія й справді перестала постачати в Росію ще з 11 березня, однак з країни не вийшла. Нічого не дали перемовини прем’єра Дениса Шмигаля з керівником Nestle Марком Шнайдером, але схоже на ситуацію дещо вплинула атака хакерів Anonymous, які злили в мережу персональні дані працівників компанії.

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Хто не хоче йти з Росії

Сотні світових брендів призупинили або й повністю припинили співпрацю з Росією. Деякі компанії зазнають великих збитків, але не хочуть підтримувати агресора.

Все більше країн відмовляються купувати російську нафту та газ, а з країни виходять енергетичні гіганти. Зокрема Shell, Eni, E.On, BP, а нещодавно під тиском здалася TotalEnergies.

Водночас на російському ринку все ще залишаються міжнародні гравці. Окрім Nestle, вийти з РФ відмовилися Leroy Merlin, Danone, METRO, LC Waikiki, Raiffeisen Bank International та низка інших компаній.

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Раніше ми розповідали про нафтопереробні підприємства, які ніяк не можуть перервати свій зв’язок з агресором. Чимало європейських компаній пов’язані акціями з Росією.

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