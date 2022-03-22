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Нова "ИДЕЯ" у РФ: росіяни намагаються запустити свій аналог IKEA

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22 березня, 16:56
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Розповідаємо, що намагаються зробити у Росії, аби замінити меблевого гіганта
Росіяни намагаються замінити IKEA
Росіяни намагаються замінити IKEA / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну шведська корпорація IKEA заявила, що припиняє роботу своїх магазинів на території агресора. Росіяни почали скуповувати весь іще доступний товар у цих магазинах, а деякі навіть не могли поділити каструлю.

На заміну іноземній мережі росіяни вирішили створити свою власну. Відтак дизайн-студія із Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервіс" подала заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знака "ИДЕЯ".

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Спочатку був судовий позов

Як повідомляють російські ЗМІ, директор "Люксорту-Сервіс" Костянтин Кукоєв поскаржився, що його компанія постраждала від виходу IKEA з російського ринку. Саме тому він подав до суду на шведську корпорацію та зажадав 1 квадрильйон рублів компенсації.

"IKEA закрилася, і виникли певні проблеми у бізнесі. Я був сильно розчарований їхнім відходом і подав позов на них. Я вирішив зареєструвати таку марку і запустити виробництво, щоб був повний аналог, щоб було російське виробництво меблів", – йдеться у заяві Кукоєва.

У інтерв'ю "Говорить Москва" підприємець сказав, що нову компанію планує відкрити тоді, як виграє позов і отримає кошти.

Як громадяни РФ обходять заборону Центробанку виводити гроші за кордон

"Сьогодні" вже розповідали, що попри заборону росіяни виводять свої збереження з РФ за допомогою криптовалюти. Кількість транзакцій в криптовалютах зросла у 3-5 разів.

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За оцінками економістів, Центробанку не вдасться обмежити такі незаконні транзакції. Однак інколи криптобіржі за власними ініціативами обмежують транзакції росіян.

Також ми писали про те, що найбільший французький банк зупиняє роботу в РФ, а нафтопереробний гігант з Японії відмовився купувати сировину в цій країні.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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