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Новая "ИДЕЯ" в РФ: россияне пытаются запустить свой аналог IKEA

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22 марта, 16:56
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Рассказываем, что пытаются сделать в России, чтобы заменить мебельный гигант
Россияне пытаются заменить IKEA
Россияне пытаются заменить IKEA / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину шведская корпорация IKEA заявила, что прекращает работу своих магазинов на территории агрессора. Россияне начали скупать весь еще доступный товар в этих магазинах, а некоторые даже не могли поделить кастрюлю.

Взамен иностранной сети россияне решили создать свою собственную. Следовательно, дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервис" подала заявку Роспатенту на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ".

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Сначала был судебный иск

Как сообщают российские СМИ, директор "Люксорта-Сервис" Константин Кукоев пожаловался, что его компания пострадала от выхода IKEA с российского рынка. Именно поэтому он подал в суд на шведскую корпорацию и потребовал 1 квадриллион рублей компенсации.

"IKEA закрылась, и возникли определенные проблемы в бизнесе. Я был сильно разочарован их уходом и подал иск на них. Я решил зарегистрировать такую марку и запустить производство, чтобы был полный аналог, чтобы было российское производство мебели", – говорится в заявлении Кукоева.

В интервью "Говорит Москва" предприниматель сказал, что новую компанию планирует открыть тогда, когда выиграет иск и получит деньги.

Как граждане РФ обходят запрет Центробанка выводить деньги за границу

"Сегодня" уже рассказывали, что несмотря на запрет, россияне выводят свои сбережения из РФ с помощью криптовалюты. Количество транзакций в криптовалютах выросло в 3-5 раз.

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По оценкам экономистов, Центробанку не удастся ограничить подобные незаконные транзакции. Однако иногда криптобиржи по собственным инициативам ограничивают транзакции россиян.

Также мы писали о том, что самый крупный французский банк останавливает работу в РФ, а нефтеперерабатывающий гигант из Японии отказался покупать сырье в этой стране.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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