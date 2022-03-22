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Россияне придумали способ обойти запреты: как и куда они выводят свои деньги

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22 марта, 12:58
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Рассказываем, как граждане РФ обходят запрет Центробанка выводить деньги за границу
Россияне обходят запрет выводить средства за границу
Россияне обходят запрет выводить средства за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения в Украину Россия и ее граждане подверглись многим экономическим ограничениям. Центральный банк РФ запретил россиянам и их компаниям выводить деньги, накопленные на их счетах, за границу.

Однако они нашли лазейки и успешно выводят свое состояние в западные "недружественные страны". Как они это делают, объяснил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Как россияне выводят деньги, несмотря на запрет

Следовательно, россияне выводят свои сохранения с помощью криптовалюты. Спрос на нее среди граждан РФ стремительно растет.

Основатель фонда ENCRY, холдинга, который специализируется на создании блокчейн-сервисов, разработке решений для кибербезопасности и т.д., утверждает, что количество транзакций в криптовалютах значительно возросло. Рост произошел приблизительно в 3-5 раз.

Особенность этих транзакций состоит в том, что они осуществляются не только обычными биткоинами, но и стейблкоинами, в частности Tether. Эта криптовалюта привязана к доллару США.

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В то же время один из основных поставщиков финансовых данных на криптовалютном рынке для инвесторов и предприятий Kaiko сообщает, что объем оборота USDT за рубли увеличился до десятимесячного максимума. Это произошло в конце февраля.

Кроме того,

  • продажа USDT 5 марта составила 2,6 млрд рублей;
  • 6 марта 1,4 млрд рублей;
  • а объем биткойн-транзакций достиг 2 млрд рублей.

Если сравнить с началом февраля, то среднедневный оборот составлял всего около 300 млн рублей.

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Увеличивается также и приток клиентов в физические офисы по продажам криптовалют.

"Россияне приезжают туда с чемоданами, набитыми долларами, и на месте консультируются, как из криптовалюты выйти в реальные деньги за границу", – пишет Гетманцев.

Удастся ли решить проблему

По оценкам экономистов, Центробанку не удастся ограничить подобные незаконные транзакции. Однако на помощь в этом случае приходят криптобиржи. Иногда они по собственным инициативам ограничивают транзакции россиян.

Сколько стоит валюта агрессора на бирже?

22 марта российская валюта на бирже по сравнению с предыдущей неделей относительно укрепилась, в обменниках курс рубля тоже упал, однако купить валюту нельзя нигде – пункты полностью пустые. Стоимость доллара колеблется от 80 до 104, правда, "зеленых" в обменных пунктах тоже нет, да и многие обменники вообще не открылись.

Ранее "Сегодня" писали, что будет с рублем. Как сообщил экономист Алексей Кущ, санкции только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры соотношения рубля к доллару еще не предусмотрены. Однако уже сейчас ясно, что рубль точно будет слабеть. И пик ослабления может прийтись на осень.

Также мы писали, как санкции в отношении РФ за агрессию против Украины повлияют на временно оккупированный полуостров Крым, а также рассказывали, сможет ли РФ повторить иранский сценарий.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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