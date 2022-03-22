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Нові втрати агресора: найбільший французький банк зупиняє роботу в РФ

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22 березня, 09:29
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Ще один європейський банк приєднався до міжнародних санкцій проти Росії
Ще одна банківська група вийшла з РФ
Ще одна банківська група вийшла з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація за агресію проти України вже поплатилася своєю економікою. Десятки компаній щотижня оголошують про вихід із російського ринку, а західні країни вводять нові і нові санкції.

Французька банківська група BNP Paribas також заявила, що припиняє будь-який новий бізнес в Росії. Про це передає видання Bloomberg.

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Реакція на вторгнення в Україну

У BNP Paribas повідомили своїм корпоративним клієнтам, що російський підрозділ більше не зможе обробляти транзакції з кінця березня 2022 року. У банку заявили, що таке рішення прийняли як реакцію на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Водночас відомо, що банк почав поступовий вихід з РФ ще до її агресивних дій проти України. Ще з 2012 року банк почав скорочувати діяльність у роздрібному бізнесі, а у 2020 році повністю припинив споживче кредитування.

Ультиматум компаніям, що не виходять із РФ

Хакерська група Anonymous погрожує атакою на компанії, які не захотіли вийти з Росії після вторгнення російської армії в Україну.

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Близько 50 компаній зі світовим іменем продовжують працювати в РФ попри загальне обурення. Хакери дали 48 годин компаніям, щоб згорнути свій бізнес у РФ, інакше їхні сайти будуть зламані. А ще хакери пригрозили злити конфіденційні дані компаній.

"Сьогодні" також писали, що увесь світ поступово відмовляється від російського газу та нафти. Услід за США рішення про припинення імпорту енергоносіїв з Росії ухвалили у Великій Британії та Польщі.

Поступово з газової голки РФ намагається злізти Німеччина, яка все ще залежна від російського блакитного палива.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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