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По стопам агрессора: из Беларуси выходит Jysk, очереди за товарами километровые

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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10 апреля, 13:53
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Имеющиеся товары продают со скидками, а новых заказов уже не принимают
В Беларуси ажиотаж на товары из Jysk перед закрытием
В Беларуси ажиотаж на товары из Jysk перед закрытием / Фото: Коллаж: Сегодня, Myfin.by

Поддерживающие агрессора страны расплачиваются своей экономикой, как и Россия. В частности, с 18 апреля в Беларуси прекратит работу популярная датская сеть мебельных магазинов.

Как сообщили на официальном сайте Jysk, приостановка работы временная, до очередного официального сообщения на сайте.

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Оформить заказы онлайн белорусские пользователи уже не могут – доступна только функция просмотра. Все сделанные ранее заказы компания обещает выполнить.

В магазинах сети по всей стране массово сбывают товары со скидками. За ними образовались огромные очереди, люди стоят перед входом с самого утра, чтобы забрать мебель по выгодной цене.

Очереди в Jysk
Очереди в Jysk / Фото: Onliner

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Jysk в Беларуси

Датская мебельная компания зашла на белорусский рынок в ноябре 2016 года. За 6 лет сеть разрослась до 10 офлайн-магазинов по всей стране – это такие города, как:

  • Минск;
  • Брест;
  • Гродно;
  • Молодечно;
  • Пинск;
  • Могилев;
  • Бобруйск.

По информации местного телеграм-канала Myfin.by, в тот же вечер, когда на официальном сайте Jysk опубликовали сообщение о закрытии, перед магазинами уже возникли большие очереди. Люди решили купить товары со скидками 30 – 50%.

Пользователи рассказывают, что цены со скидками, указанными на сайте, актуальны в магазинах Минска, но некоторые товары имеют наценку. Следовательно, покупатели не понимают, какую цену придется заплатить на кассе.

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Километровые очереди в белорусском магазине Jysk
Километровые очереди в белорусском магазине Jysk / Фото: Myfin.by

Километровые очереди в белорусском магазине Jysk
Километровые очереди в белорусском магазине Jysk / Фото: скриншот

Километровые очереди в белорусском магазине Jysk
Километровые очереди в белорусском магазине Jysk / Фото: Onliner

Выход компаний из России

Массово международный бизнес исходит не только из Беларуси, но и из главного агрессора – России, приостанавливает с ним работу. Такова реакция мирового сообщества на начало войны в Украине и все зверства, которые совершила российская армия при поддержке соседней страны.

Компания Jysk уже вышла из России – в начале марта планировали только приостановить работу, но 30 марта заявили о закрытии навсегда. Датский мебельный ритейлер поставляет товары в 45 стран с 1979 года.

Ранее в РФ закрыла магазины шведская компания IKEA из-за экономических санкций и значительных потерь для бизнеса. Однако российские мародеры не растерялись и украли логотип известного бренда для работы сети "ИДЕЯ".

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