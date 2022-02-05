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Lidl заходить до України: чи замінить він свого конкурента АТБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 лютого, 10:03
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Розповідаємо про спільні та відмінні риси Lidl та АТБ
Lidl - потенційний конкурент для АТБ
Lidl - потенційний конкурент для АТБ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

АТБ наслідує свого головного конкурента з європейського ринку. І в цьому, коли Lidl ще не зʼявився в Україні, його перевага на сьогодні.

Про це розповів у своєму блозі на сайті мережі SPAR Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

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"Не секрет, що мережа дискаунтерів АТБ черпала (і продовжує це робити) своє натхнення, дивлячись на розвиток європейських роздрібних гравців, зокрема на Lidl", – зазначив експерт.

На його думку, ці дві мережі ідентичні. Чинники, що приносять успіх їм обом, фактично однакові:

  • низька ціна;
  • швидкість;
  • обмеженість асортиментної пропозиції;
  • акцент на товари ВТМ;
  • висока ефективність процесів;
  • автоматизація.

Роман Корсак каже, що навіть екстер’єр і форма будівель, які вони споруджують для своїх торговельних закладів, схожа одна на одну. Тож, згідно з вищеперерахованим, можна із впевненістю сказати: формат дискаунтера Lidl підходить українському ринку.

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А відповідь на питання: чи замінить він АТБ, залишиться відкритою. Адже Lidl та АТБ доведеться в буквальному сенсі воювати за своїх потенційних клієнтів.

Запорука успіху Lidl

Запорукою успіху для європейського дискаунтера є товари власної торгової марки, так звані ВТМ. Займають вони орієнтовно 65% від усіх товарів.

За словами Романа Корсака, ці товари є фактично основою, на якій тримається мережа. Для Lidl вони мегаважливі (займають орієнтовно 65%), натомість для АТБ не лише вони є запорукою успіху, і займають тільки 24%.

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"Розвиток товарів ВТМ – це єдиний спосіб досягнути низької ціни, не втрачаючи якості та маржі. Lidl саме це й зробив", – пише Роман Корсак.

І саме цим підкорив Європу.

Нагадаємо, що експерти вважають: найбільша європейська мережа навряд чи з'явиться в Україні 2022 року. Імовірно, відкриття може призвести до закриття кількох українських мереж – "Екомаркету" та "Великої Кишені".

Раніше ми розповідали, які зарплати пропонує своїм працівникам Lidl.

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