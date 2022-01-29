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Конкурент АТБ освоює український ринок: чим Lidl підкорив Європу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 січня, 10:05
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Розповідаємо, чи спрацює ця ж схема в Україні
Lidl має певні відмінності від АТБ
Lidl має певні відмінності від АТБ / Фото: Колаж: Сьогодні, Today.ua

Запорукою успіху для європейського дискаунтера є товари власної торгової марки, так звані ВТМ. Займають вони орієнтовно 65% від усіх товарів.

Про це розповів у своєму блозі на сайті мережі SPAR Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

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За його словами, ці товари є фактично основою, на якій тримається мережа. Для Lidl вони мегаважливі (займають орієнтовно 65%), натомість для АТБ не лише вони є запорукою успіху, і займають тільки 24%.

Чому товари ВТМ такі популярні

Популярність товарів власної торгової марки зумовлена тим, що мережі таким чином можуть досягнути максимально низької ціни.

Адже з європейським чи американським законодавством дискаунтери (магазини з широким вибором товарів за низькими цінами) не можуть дозволити собі торгувати відомими брендами за набагато нижчими цінами, ніж в інших гравців на ринку, бо вихідна ціна має бути фактично однаковою для всіх.

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"Розвиток товарів ВТМ – це єдиний спосіб досягнути низької ціни, не втрачаючи якості та маржі. Lidl саме це і зробив", — пише Роман Корсак.

І саме цим підкорив Європу.

Чи приживеться це в Україні

Конкуренту Lidl, торговій мережі АТБ, немає сенсу розвивати так активно товари ВТМ, оскільки в Україні набуло активного поширення явище монополізації, яке мало б бути заборонене на рівні законодавства.

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Що це означає? За словами Корсака, великі гравці на ринку в Україні диктують свої правила і домовляються з виробниками відомих брендів про вхідну ціну, бонуси, відтермінування тощо.

Бувають навіть випадки, коли виробникам забороняють проводити маркетингові активності з іншими мережами в ту ж саму ціну, яку має дискаунтер, погрожуючи штрафними санкціями чи виведенням товару з асортименту.

Відповідно, якщо ти можеш торгувати відомим брендом (наприклад, Pepsi) з ціною на полиці на 20-30% нижчою від будь-якої іншої мережі, то навіщо тобі розвивати товари ВТМ так активно, як це задумано в класичній теорії дискаунтера? — пише Корсак.

Експерт піддає сумніву думку, що Lidl зможе повторити такий же успіх.

Чи зʼявиться Lidl в Україні

Експерти вважають, що найбільша європейська мережа навряд чи з'явиться в Україні у 2022 році. Імовірно, відкриття може призвести до закриття кількох українських мереж – "Екомаркету" та "Великої Кишені".

А запуск торгової мережі займе понад рік, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано із внутрішньою політикою – вона не афішує своїх планів.

"Ми знаємо про випадки, коли міжнародна група заявляла про те, що відкриє свій бізнес в Україні, але кілька разів переносила запуск першого магазину, а в результаті взагалі не запустилася або запустилася через роки, наприклад як IKEA", – пояснив голова галузевої групи з рітейлу та оптової дистрибуції великої компанії Олександр Ямпольський.

Нагадаємо, що поки компанія Lidl, яка збирається конкурувати з АТБ, лише планує відкриття перших магазинів в Україні, в інтернеті вже повним ходом продають європейські товари з цих супермаркетів.

Раніше ми розповідали, для кого Lidl дійсно стане гідним суперником.

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