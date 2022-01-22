Конкурент АТБ заходить в Україну: для кого Lidl насправді виявиться суперником

Розповідаємо, чи стане Lidl конкурентноспроможним на українському ринку

Lidl складе гідну конкуренцію іншим торговим мережам в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уже наявну конкуренцію на ринку Lidl сильно не сколихне. Принаймні, не в найближчі роки.

Таку думку висловив у своєму блозі на сайті мережі SPAR Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

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На його думку, повністю відповісти на питання: чи є на українському ринку місце ще для одного дискаунтера, наразі неможливо, відповідь прийде з часом. Причина в тому, що в Україні вже представлено різноманіття можливих форматів торговельних закладів, це і: convenience stores, магазини біля дому, супермаркети, гіпермаркети і, зокрема, дискаунтери.

Наш ринок не здивуєш

За словами Романа Корсака, українські мережі дадуть відсіч "німцеві" та стануть йому гідним конкурентом. Адже наш ринок вже не здивуєш сучасними програмами лояльності з мобільними додатками / чат-ботами, унікальними маркетинговими кампаніями, касами самообслуговування, красивими екстер'єрами й інтер'єрами, сучасними концепціями закладів, інтернет-платформами тощо.

Сьогодні українські ритейли мають ті ж самі технології, вміння і знання, що і Lidl. Та й загалом, порівняно з європейським ринком, наш є дуже децентралізованим: кожен регіон має свою специфіку, унікальні місцеві товари.

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"На місцевому рівні локальна мережа краще знає і відчуває покупця, ніж світовий гігант", — написав Корсак.

Не варто також виключати і політичний аспект українського ринку.

"Окремі регіони контролюються "своїми" людьми, а інтереси пов'язаних ритейлерів (локації для оренди, дозволи на будівництво, комерційні умови тощо) лобіюються на верхах", — додав він.

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Місця в Україні зайняті

За словами генерального директора інвестиційної групи VolWest Group, найкращі локації в Україні вже давно зайняли наявні на ринку гравці.

"Lidl прийдеться або купувати інші мережі, або відкриватися на околицях міст, або відкриватися "двері в двері" з наявними гравцями ринку. Як на мене, то варіант купівлі більш ймовірний, якщо Lidl серйозно налаштований захопити велику долю українського ринку. Якраз висока децентралізація нашого ринку дає німецькому дискаунтеру цю можливість", — зазначив Роман Корсак.

Українські ритейли покажуть, "хто вдома хазяїн"

Експерт заспокоює, що боятися іншим мережам приходу Lidl не варто.

"На мою думку, українські ритейлери повністю готові зустріти німецького дискаунтера і показати, хто вдома хазяїн", — пише Корсак.

Проте на ринку будуть і ті гравці, які злякаються, закриються, продадуться чи ще гірше – почнуть грати в цінові війни з дискаунтером.

"А це війна на чужому полі, яка призведе до 100% поразки", — зауважує Роман Корсак.

Де відкриють перший магазин

Перший супермаркет німецької мережі Lidl, яка може стати серйозним конкурентом для української АТБ, може з'явитись у Івано-Франківську. Про це заявив голова міста.

Він розповів, що у місті планували відкрити гіпермаркет французької родини Auchan SA – "Ашан Україна". Проте через карантин ця ідея зараз на паузі.

Експерти вважають, що запуск торгової мережі займе понад рік, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано із внутрішньою політикою – вона не афішує своїх планів.

Нагадаємо, що Lidl має досить низькі ціни, а в супермаркетах мережі розташовано близько двох тисяч унікальних продуктів, проте їх кількість невелика.

Раніше ми розповідали, що американка Су-Джіт Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.