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Крах чи непомітна втрата? Що буде з бізнесом, якщо у світі раптом зникнуть соцмережі

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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13 лютого, 11:16
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Разом з експертом розповідаємо, що станеться з бізнесом, якщо у світі раптом зникнуть найпопулярніші соціальні мережі
Бізнес та соцмережі: що буде, якщо вони зникнуть
Бізнес та соцмережі: що буде, якщо вони зникнуть / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Соцмережі для бізнесу – потужна платформа для маркетингу. Головна перевага присутності бізнесу онлайн – це широке охоплення цільової аудиторії. Відкриваючи магазин, людина може або обмежитися людьми, які проходять повз, або може охопити всю країну за допомогою соціальних мереж.

Інтернет для всіх

Засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян каже, що інтернетом зараз користуються буквально всі – від дітей до пенсіонерів.

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"Молодь платоспроможна вже принаймні з 16 років, але що найважливіше – підлітки ростуть, збільшують свої доходи й разом з ними зростає бізнес фірми, де змогли налагодити відносини зі своїми клієнтами та грамотно представити свій бренд. Не кажучи вже про те, що на фірму, у якої відсутня сторінка в соцмережі, зараз дивляться з деякою підозрою", – каже Сароян.

Експерт зазначає, що з найбільшою ймовірністю споживач зробить вибір на користь закладу з привабливою сторінкою, наприклад, в Instagram або Facebook. Саме ці платформи є найпопулярнішими серед українців, де їх намагаються спокусити своїми послугами представники бізнесу.

"Варто розуміти, що все це стосується тільки компаній, чия діяльність тісно пов'язана з роботою з масовим клієнтом – B2C, ну або виробників, які реалізують свої товари через роздрібні мережі: одяг, харчові продукти тощо. У B2B або представників бізнесу, які працюють з іншими компаніями, потреба в активному веденні соцмереж відсутня. Для них набагато важливіше сарафанне радіо та команда професійних продавців", – розповідає експерт.

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Google та соцмережі для просування товарів

Сароян пояснює, що йдеться про логістику, гуртовий продаж і промислових виробників. Позитивний досвід комунікації з працівником, який приймає рішення про укладення договорів, значно важливіший. Втім, наявність хоча б номінальної сторінки в соцмережах, де будуть вказані контакти та новини про нові акції/знижки, все ж таки зайвим не буде.

Контрагентам важливо знати, що бізнес живий, тоді як потенційні клієнти можуть не знайти сайт компанії у видачі Google. При цьому соцмережі – це не якийсь елемент, що створює структуру, а лише місце для просування своїх послуг та товарів.

"Якщо раптом вони несподівано пропадуть, до якоїсь катастрофи не станеться, але створювати позитивне враження про бренд і отримувати зворотний зв'язок від клієнтів буде складніше", – розповідає Сергій Сароян.

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Отже, якісний товар, наявність сторінки в інтернеті, позначки на Google Maps, контекстної реклами та іншої цифрової активності має вистачити для успішного існування фірми.

В яких містах України найкраще відкрити бізнес

За словами президента Асоціації платників податків України та члена Наглядової ради Української ради бізнесу Григола Катамадзе, Україна зараз не може похвалитися тим, що вести бізнес у країні комфортно.

Проте експерт зазначає, що в нашій країні таки є певні міста, де все-таки створюють невеликі оази для ведення бізнесу і, як не дивно, це не столиця.

"Я б не говорив про столицю України, місто Київ, тому що це мегаполіс і тут зосереджено близько 40% усіх інвестицій в Україні. Я б назвав Чернігів, Харків, Дніпро, Львів та Чорноморськ", – каже Григол Катамадзе.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, що таке небезпечний бізнес і чому на ньому не вдасться заробити. А також розповідали історію успіху одного зі столичних салонів краси.

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