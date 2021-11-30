Ви дуже здивуєтеся: ТОП-5 найкращих міст для ведення бізнесу в Україні

Разом з експертом розповідаємо, де малому та середньому бізнесу надають найбільшу підтримку місцева влада

Експерт назвав ТОП-5 найкращих міст для ведення бізнесу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед ти, як відкрити свій бізнес потрібно дізнатися, де це краще зробити. Адже дорогий брендовий магазин навряд чи матиме попит у маленькому містечку, а чергова кав'ярня у Києві може не витримати конкуренції.

Президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе стверджує, що Україна загалом поки що не може говорити про те, що вести бізнес у країні комфортно.

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Проте, експерт зазначає, що в Україні все ж таки є окремі міста, де все-таки створюють невеликі оазиси для ведення бізнесу і, як не дивно, це зовсім не столиця.

"Я б не говорив про столицю України, місто Київ, оскільки це великий мегаполіс і тут зосереджено близько 40% усіх інвестицій в Україні. Я б назвав Чернігів, Харків, Дніпро, Львів та Чорноморськ," – каже Григол Катамадзе.

Чому саме ці міста?

За словами експерта, саме в Чернігові, Харкові, Дніпрі, Львові та Чорноморську малому та середньому бізнесу місцева влада створює максимально сприятливі умови для комфортного ведення справ.

"Тому, якщо сюди приїжджаєш із інтервалом у півроку, то бачиш нові кафе, ресторани, магазинчики, пішохідні зони тощо. Це говорить лише про одне: місцева влада у цих містах робить все, щоб з'явився такий важливий для розвитку країни середній клас", – наголошує президент Асоціації платників податків України.

Франшиза не всім?

Ще одним варіантом швидко розбагатіти багато хто вважає відкриття франшизи вже готового, відомого бренду.

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Однак варто врахувати, що вам весь час доведеться платити роялті та працювати за чужими правилами, які не дадуть місця для вашого креативу та фантазії.

Про те, коли все ж таки можна і потрібно відкривати франшизу , ми розповідали разом із головою директорату Асоціації франчайзингу та членом Української ради бізнесу Андрієм Кривоносом.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, що таке небезпечний бізнес і чому на ньому не вдасться заробити. А також розповідали історію успіху одного із столичних салонів краси .