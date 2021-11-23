Українським майстрам немає рівних? Чи може український бізнес краси позмагатися з Європою

Власник салону краси у Києві розповів про підводні камені такого бізнесу та порівняв українських beauty-майстрів із європейськими

Власник салону краси розповів про beauty індустрію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнес краси чи не найбільше постраждав в Україні під час пандемії, однак продовжує працювати і триматися на плаву.

Щоб дізнатись про те, як йдуть справи наразі, чому українські майстри можуть позмагатися з європейськими та американськими і яким має бути успішний бізнес у beauty-сфері, "Сьогодні" поспілкувалися з власником салону HAIRHOUSE у центрі Києва Сергієм Бураковим.

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Як це – бути власником бізнесу краси в Україні?

Нелегко, але однозначно краще, ніж у інших країнах. По-перше, бізнес в Україні відрізняється від закордонного на рівні законодавства, а саме системою оподаткування.

Якщо порівнювати з країнами Європи або Америки, вона є більш лояльною та доступною для бізнесменів.

Наприклад, ми маємо нижчу ставку податку на доходи фізичних осіб (найманих працівників), а це дуже важливо для початкового підприємця.

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Українці – найкращі beauty-майстри

Вони навіть не підлягають порівнянню. Безперечно краще. Вся слов'янська діаспора завжди на будь-якому континенті шукає "наших" спеціалістів.

Тому що локальні майстри не розуміють, яким повинен бути якісний сервіс та що означає підстригти волосся дійсно рівною лінією. Це відбувається не тільки через різний менталітет та інакше сприйняття, але й через відсутність необхідних знань.

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"Українці ж мають розум, освіту та правильне ставлення до надання послуг. Наприклад, ми маємо постійних клієнтів-іноземців, які прилітають в Україну тільки за тим, аби пофарбувати волосся та зробити манікюр. Тому наші майстри значно більше цінуються закордоном, аніж на території нашої країни", – каже Сергій Бураков.

Українські підприємці та самі ж майстри знецінили beauty-бізнес та цю професію: зокрема це стосується наданню послуг вдома, вартістю трішки дешевше, ніж у салоні.

"Це неповага до себе, насамперед, майстра — як до спеціаліста цієї сфери діяльності, та клієнта — який, наприклад, погоджується зробити татуаж або ін’єкцію ботокса в домашніх умовах, замість того, щоб завітати до чистого салону або клініки та зробити все в стерильних умовах без шкоди для здоров’я".

В Україні занижена вартість відносно якості сервісу, який надається. В Європі навпаки — невиправдано висока вартість послуг за фактично відсутність якості.

Правила успіху у сфері краси

Головне правило, яке слід запам’ятати — бізнес без власника не існує.

Друге правило — успіх, це результат помилок та щоденної праці. HAIRHOUSE унікальний на ринку завдяки тому, що наша головна цінність — люди. Як клієнти, так і співробітники. Ми зібрали під одним дахом велику кількість співробітників, які щоденно надають правильний сервіс. Незвично для типового салону краси, правда.

Це дає змогу отримати послугу тут і тепер без попереднього бронювання та довгого очікування. Особливу увагу ми приділяємо клієнтоорієнтованості та стандартизації всіх процесів, щоб кожен гість хотів повертатися до нас знову та знову.

"Основна задача власника бізнесу – звертати увагу на термін життя клієнта: що довше він з нами живе, то більший прибуток отримує бізнес. Це найважливіше".

Без чого салон ніколи не буде успішним

Салон ніколи не буде успішним без якісного керівника. Моя порада — не розпочинати цей бізнес взагалі або підготуватися до пекельної праці.

Салон – це не лише про красу та щоденну вечірку. Це серйозний бізнес із величезною відповідальністю за здоров’я людини, її зовнішність та емоційний стан.

Як карантин вдарив по індустрії?

Попит не відновився, і відбудеться це не скоро. В умовах карантинних обмежень кількість клієнтів зменшилася, їхній пріоритет на красу знижується.

Пригнічений настрій та обмеження на відвідування ресторанів та будь-яких заходів, наприклад, знижує потребність в тому, аби чепурити себе.

"Салон краси необхідний не тільки для того, щоб закрити свої базові потреби: підстригти волосся та нігті, але й створити додаткове відчуття свята. Свят нині мало", – розповідає бізнесмен.

Попереду лише американці

Бізнес краси в Україні розвивається досить стрімко, попереду тільки американці, доречі. Нам не вистачає контролю якості послуг та контролю самозайнятих осіб, які не сплачують податки. Зокрема це стосується кваліфікації майстрів.

"Наприклад, в Сполучених Штатах майстер змушений спершу отримати ліцензію, щоб почати працювати. В Україні же – клієнт прийде до майстра додому і ніхто не нестиме за це відповідальність", – каже власник HAIRHOUSE.

Таким чином некваліфікованих спеціалістів стане менше, відповідно збільшиться оплата праці кваліфікованого спеціаліста та покращиться якість сервісу.

Також не вистачає нормативно-правової бази для врегулювання всіх процесів. Наприклад, державні санітарні правила та норми України не змінювалися ще з 2006 року і взагалі не включають в себе термін "салон краси".

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