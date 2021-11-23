Украинским мастерам нет равных? Может ли украинский бизнес красоты посоревноваться с Европой

Владелец салона красоты в Киеве рассказал о подводных камнях такого бизнеса и сравнил украинских beauty-мастеров с европейскими

Владелец салона красоты рассказал о beauty индустрии в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнес красоты больше всего пострадал в Украине во время пандемии, однако продолжает работать и держаться на плаву.

Чтобы узнать о том, как обстоят дела, почему украинские мастера могут посоревноваться с европейскими и американскими и каким должен быть успешный бизнес в beauty-сфере, "Сегодня" пообщались с владельцем салона HAIRHOUSE в центре Киева Сергеем Бураковым.

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Как это – быть владельцем бизнеса красоты в Украине?

Нелегко, но однозначно лучше, чем в других странах. Во-первых, бизнес в Украине отличается от зарубежного на уровне законодательства, а именно системой налогообложения.

Если сравнивать со странами Европы или Америки, она существенно лояльнее и доступнее для бизнесменов.

К примеру, мы имеем более низкую ставку налога на доходы физических лиц (наемных работников), а это очень важно для начинающего предпринимателя.

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Украинцы – лучшие beauty-мастера

Они даже не сравниваются. Бесспорно лучше. Вся славянская диаспора всегда на любом континенте ищет "наших" специалистов.

Потому что локальные мастера не понимают, каким должен быть качественный сервис и что значит – подстричь волосы действительно ровной линией. Это происходит не только из-за разного менталитета и другого восприятия, но и из-за отсутствия необходимых знаний.

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"Украинцы же имеют ум, образование и правильное отношение к предоставлению услуг. Например, у нас есть постоянные клиенты-иностранцы, которые прилетают в Украину только для того, чтобы покрасить волосы и сделать маникюр. Поэтому наши мастера значительно больше ценятся за рубежом, чем на территории нашей страны", – говорит Сергей Бураков.

Украинские предприниматели и сами мастера обесценили beauty-бизнес и эту профессию: в том числе, это касается предоставления услуг дома, стоимостью немного дешевле, чем в салоне.

"Это неуважение к себе, в первую очередь, мастера – как к специалисту этой сферы деятельности, и к клиенту – который, например, соглашается сделать татуаж или инъекцию ботокса в домашних условиях, вместо того, чтобы посетить чистый салон или клинику и сделать все в стерильных условиях без ущерба для здоровья".

В Украине занижена стоимость по качеству сервиса, который предоставляется. В Европе наоборот неоправданно высокая стоимость услуг за фактически отсутствие качества.

Правила успеха в области красоты

Главное правило, которое следует запомнить: бизнес без собственника не существует.

Второе правило – успех, это результат ошибок и ежедневного труда. HAIRHOUSE уникален на рынке благодаря тому, что наша главная ценность – люди. Как клиенты, так и сотрудники. Мы собрали под одной крышей большое количество сотрудников, ежедневно предоставляющих правильный сервис. Необычно для типичного салона красоты, правда.

Это позволяет получить услугу здесь и сейчас без предварительного бронирования и долгого ожидания. Особое внимание мы уделяем клиентоориентированности и стандартизации всех процессов, чтобы каждый гость хотел возвращаться к нам снова и снова.

"Основная задача владельца бизнеса – обращать внимание на срок жизни клиента: чем дольше он с нами живет, тем большую прибыль получает бизнес. Это самое важное".

Без чего салон никогда не будет успешным

Салон никогда не будет успешен без качественного руководителя. Мой совет не начинать данный бизнес вообще или подготовиться к адскому труду.

Салон – это не только о красоте и ежедневной вечеринке. Это серьезный бизнес с огромной ответственностью за здоровье человека, его внешность и эмоциональное состояние.

Как карантин ударил по индустрии?

Спрос не возобновился, и произойдет это не скоро. В условиях карантинных ограничений количество клиентов снизилось, их приоритет на красоту снижается.

Угнетенное настроение и ограничения на посещение ресторанов и любых мероприятий, например, снижает потребность в том, чтобы прихорашивать себя.

"Салон красоты необходим не только для того, чтобы закрыть свои базовые потребности: подстричь волосы и ногти, но и создать дополнительное чувство праздника. Праздников сейчас мало", – рассказывает бизнесмен.

Впереди только американцы

Бизнес красоты в Украине развивается достаточно быстро, впереди только американцы, кстати. Нам не хватает контроля качества услуг и контроля самозанятых человек, не уплачивающих налоги. В частности, это касается квалификации мастеров.

"Например, в Соединенных Штатах мастер вынужден сначала получить лицензию, чтобы начать работать. В Украине же клиент придет к мастеру домой и никто не будет нести за это ответственность", – говорит владелец HAIRHOUSE.

Таким образом, неквалифицированных специалистов станет меньше, соответственно увеличится оплата труда квалифицированного специалиста и улучшится качество сервиса.

Также не хватает нормативно правовой базы для урегулирования всех процессов. К примеру, государственные санитарные правила и нормы Украины не изменялись еще с 2006 года и вообще не включают в себя термин "салон красоты".

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