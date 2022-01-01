Конкурент АТБ націлився на Україну: десять переваг Lidl

Lidl прагне не продавати якнайбільше відомих брендів, а утримувати ціни нижче, ніж у конкурентів

Близько 90% продукції Lidl виробляється під брендом самої мережі супермаркетів / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецькі супермаркети Lidl, які можуть скласти серйозну конкуренцію українським АТБ, пропонують покупцям товари гарної якості та за низькими цінами.

Британська Cambridge News з'ясувала за рахунок чого Lidl вдається залучати нових клієнтів.

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Невелика площа супермаркетів

Площа магазинів становить близько 2000 кв. За рахунок меншої, ніж у конкурентів, площі Lidl заощаджує час та гроші. А покупці віддають перевагу цим магазинам, оскільки там немає незліченних полиць і проходів. Їм не потрібно довго шукати товар, все компактно розміщено.

Власна пекарня

Десять років тому, в січні 2012 року, в кожному магазині Lidl з'явилася власна пекарня. Вона розміщена під час входу в магазин. Вона не лише приваблює покупців приємними запахами, а й допомагає мережі заощадити на постачанні свіжого хліба, а також одразу ж поповнювати запаси випічки.

Жодних кошиків

У багатьох супермаркетах покупцям пропонують візки для покупок чи зручні для швидких покупок кошики.

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У Lidl немає альтернативи. Тільки візки. Це полегшує процес покупок, а під час Covid-19 візок дозволяє досить легко триматися на відстані від інших покупців. Крім того, в візок більше товару вміщується.

Низькі ціни

Lidl може контролювати виробничі витрати, а також скорочувати витрати на постачання продукції, оскільки близько 90% товарів виробляється під брендом самої мережі супермаркетів. Таким чином вдається встановити ціну нижче, ніж у конкурентів і при цьому ще й прибуток отримати.

Також мережа укладає вигідні угоди з великими виробниками. Отже, на полицях можна побачити за вигідними цінами товари Heinz, Uncle Bens та інші.

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Товари в оригінальних коробках

Поповнювати запас товарів простіше, оскільки більшість продуктів Lidl у торговому залі розміщені у тих же коробках, у яких було доставлено.

У той же час, на тлі інших магазинів, Lidl часом нагадує склад. Але за рахунок приємних цін покупці віддають перевагу супермаркетам німецької мережі.

Цінники на верхній полиці

У Lidl цінники розміщують на верхній полиці, але не обов'язково над самим продуктом. Це незвично для українців, оскільки у нас цінники розміщують унизу, під товаром.

Отже, при виборі товару необхідно стежити за цінниками, оскільки найчастіше низька та приваблива ціна може належати до іншого товару.

Обмежені за часом пропозиції

Йдеться про проходи зі "спеціальними пропозиціями" з обмеженою кількістю різних товарів за привабливими цінами. Такі товари позначені яскраво-жовтогарячими цінниками.

Серед таких пропозицій можна за доступними цінами знайти одяг, взуття, кухонне начиння, обладнання для фітнесу та багато інших корисних предметів.

Лімітована кількість продуктів

Продукти харчування також пропонують в обмеженій кількості. Це може бути сир, соки, макаронні вироби та інші товари. Цей асортимент часто змінюється. Йдеться не про "звичайні товари" з полиць, їх достатньо в супермаркетах.

Обмежений запас засобів гігієни

У Lidl обмежений вибір засобів гігієни. Більше того, вони всі власних брендів Lidl. Але для повсякденних потреб можна знайти хороший варіант. Наприклад, зубну пасту, зубні щітки, гель для душу та інші предмети першої потреби.

Спеціальні холодильники для м'яса

У Lidl немає великих холодильників відкритого типу. Більшість м'ясних продуктів знаходиться у скляних шафах, з одного боку – червоне м'ясо, з іншого – біле. Це певною мірою полегшує покупцеві вибір і допомагає орієнтуватися в асортименті.

Раніше ми розповідали, де може з'явитися перший супермаркет Lidl. І це не у Києві!

Нагадаємо, що американка Су-Джит Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.