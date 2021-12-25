Lidl заходить до України: де відкриють перший магазин конкурента АТБ

Наразі компанія не робила жодних офіційних заяв та невідомо, коли саме відкриють супермаркет

Lidl може відкритись у Івано-Франківську / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший супермаркет німецької мережі Lidl, яка може стати серйозним конкурентом для української АТБ, може з'явитись у Івано-Франківмьку.

Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Він розповів, що у місті планували відкрити гіпермаркет французької родини Auchan SA – "Ашан Україна". Проте через карантин ця ідея зараз на паузі.

"Знаємо про те, що хоче відкриватися Lidl, тобто спершу Lidl мав би відкриватися в місті Івано-Франківську, і KFC, який теж має бажання відкрити свою мережу. От про це – ймовірніше", – сказав Марцінків.

Експерти вважають, що запуск торгової мережі займе понад рік, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано із внутрішньою політикою – вона не афішує своїх планів.

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Чому у Lidl низькі ціни?

Компанія купує товар великими партіями, відповідно і за низькими цінами, і може контролювати собівартість. Також їй не потрібні посередники, які можуть збільшити кінцеву ціну товару за рахунок доставки та інших факторів. Але в цих супермаркетах часом досить обмежений вибір товарів.

Загалом у супермаркетах Lidl розташовано близько двох тисяч унікальних продуктів. Оскільки це великі супермаркети, то кількість досить мала. В інших подібних – більше у 10-30 разів.

Цікаво, що ці магазини набагато менші за великі гіпермаркети, але більше невеликих "експрес-магазинів", що теж позитивно впливає на ціни. Адже компанія заощаджує.

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Раніше ми повідомляли, що поки європейська мережа супермаркетів Lidl тільки збирається до України, в Мережі вже продають товари власних брендів німецького ритейлера. Ця продукція відома німецькою якістю та приємною ціною.

Нагадаємо, що американка Су-Джіт Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.