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В Україну заходить конкурент АТБ: які зарплати пропонує Lidl

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 13:08
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Конкуренція зростає: на додачу до війни цін, Lidl розпочав війну заробітної плати
У мережі супермаркетів Lidl зарплати будуть доволі високими
У мережі супермаркетів Lidl зарплати будуть доволі високими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Високі зарплати в мережі супермаркетів Lidl змушують їх конкурентів діяти. Адже, за статистикою Естонії, Lidl платить своїм працівникам на 25% більше середньої зарплати у цій сфері.

Про це інформує видання Рostimees.

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Так, середня зарплата продавців в естонських супермаркетах становить 813 євро, Lidl обіцяє почати платити більше 1000 євро, тобто на 25 відсотків вище, співробітникам своїх магазинів. А це суттєво змінює ситуацію на торговому ринку.

Такий сценарій можливий і в Україні (якщо і у нас відкриють супермаркет). Приміром, за даними Work.ua, середня заробітна плата касира становить 11500 грн. За умови, що Lidl платить своїм працівникам на 25% більше, касири отримуватимуть понад 14 тисяч гривень.

Як може змінитися торговий ринок

За словами експертів ринку праці, смілива пропозиція Lidl може змінити середню заробітну плату у продуктових магазинах, тим самим зробивши її більш гідною.

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Це можна простежити на прикладі кількох східноєвропейських країн, де Lidl здивував своїх конкурентів і розпочав війну заробітної плати на додаток до війни цін.

Наприклад, в Естонії Lidl сподівається знайти 800 співробітників у своїх магазинах за допомогою вищої зарплати. А торгівля, як і багато інших секторів, страждає від нестачі робочої сили, та й плинність кадрів в продуктових магазинах (за статистикою) набагато вища: працівники часто змінюють роботодавців.

Чому у Lidl низькі ціни?

Компанія купує товар великими партіями, відповідно і за низькими цінами, і може контролювати собівартість. Також їй не потрібні посередники, які можуть збільшити кінцеву ціну товару за рахунок доставки та інших факторів. Але в цих супермаркетах часом досить обмежений вибір товарів.

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Загалом у супермаркетах Lidl розташовано близько двох тисяч унікальних продуктів. Оскільки це великі супермаркети, то кількість досить мала. В інших подібних – більше у 10-30 разів.

Цікаво, що ці магазини набагато менші за великі гіпермаркети, але більше невеликих "експрес-магазинів", що теж позитивно впливає на ціни. Адже компанія заощаджує.

Нагадаємо, що американка Су-Джіт Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.

Також ми повідомляли, коли та де мережа може з'явитись в Україні.

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