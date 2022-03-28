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Збувають бензин, ліки та пельмені: які компанії в Україні працюють на окупантів – перелік

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 13:35
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В Україні діє 17 тисяч компаній, які пов’язані з російськими та білоруськими власниками
Тисячі компаній в Україні мають власників у РФ чи Білорусі
Тисячі компаній в Україні мають власників у РФ чи Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад місяць в Україні триває війна з Росією, однак для низки бізнесів, що мають власників у країні-агресорці та Білорусі, це не перешкода.

Як підрахували у Youcontrol, мовиться про 17 тисяч компаній, частина з яких не підпадає під закон про націоналізацію.

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Найбільше контактів прослідовується саме з РФ – 13 800 компаній мають хоча б одного засновника чи бенефіціара з сусідньої країни. Українці користуються автомобілями, напівфабрикатами ("Сибірські", "Домашні", "Богатирські" пельмені), матрацами та напоями ("Принцеса Гіта", "Жокей", TESS), гроші за які частково йдуть у кишеню окупантам. Мовиться про мільярди або й десятки мільярдів гривень, за підсумками 2020 року.

"БНК-Україна"

Компанія, підконтрольна "Білоруській нафтовій компанії", мала виручку 31,29 мільярда гривень. Основна мережа збуту – це різноманітні АЗС та нафтобази.

"Вента. ЛТД"

Російська компанія "Катрен" володіє цим дистриб’ютором ліків та медичних товарів. Компанія входить у трійку лідерів за спеціалізацією в Україні та мала виручку 13,19 мільярда гривень.

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"Белферт Україна"

Компанія підпорядковується "Гомільському нафтохімічному заводі" та збуває бензин, бітум, дизель з Мозирського НПЗ, а також віск, парафін і мінеральні добрива. У 2020 році їхня виручка становила 4,95 мільярда гривень.

"БЗТ-Україна"

4,64 мільярди гривень заробила компанія, що належить "Бєлзарубторг". Вона спеціалізується на розвитку торгових та економічних відносин між країнами, займається імпортом та експортом.

"Брокард-Україна"

У великих містах України можна знайти магазини однієї з найбільших мереж збуту парфумів. А належить "Брокард" жительці Москви Тетяні Володіній через офшори. Виручка компанії становила 3,38 мільярда гривень.

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Крюківський вагонобудівний завод

Модернізацію поїздів здійснюють на Полтавщині, в одному з найбільших та найстаріших машинобудівних підприємств. Щороку тут здійснюють проєктів на 3,33 мільярда гривень, однак компанія на чверть належить росіянину Станіславу Гамзалову.

"ТТВК"

Ще одному жителю Москви Євгену Морозову належить компанія "ТТВК" з виручкою понад 3 мільярди гривень. Вона спеціалізується на туризмі й більш відома як туроператоор TUI UKRAINE.

У переліку компаній з російським або білоруським "корінням" можна знайти й такі:

  • "Агророзквіт" – 3 млрд грн;
  • "Кривий Ріг Цемент" – 2,5 млрд грн;
  • "Фрі-Сістем" – 2,29 млрд грн;
  • "Ніссан Мотор Україна" – 2,26 млрд грн;
  • "Єрмак Голд" – 2 млрд грн;
  • "Юпітер 9 Агросервіс" – 1,65 млрд грн;
  • "МАЗ-Україна" – 1,6 млрд грн;
  • "Орімі Україна" – 1,54 млрд грн;
  • Житомирський м’ясокомбінат – 1,42 млрд грн;
  • "Татнєфть-АЗС-Україна" – 1 млрд грн;
  • "Егзагон" – 1 млрд грн;
  • "Алютех-К" – 1 млрд грн;
  • Андрушівський маслосирзавод – 1 млрд грн.

Бізнес із окупантами

Верховна Рада на початку березня ухвалила закон щодо націоналізації майна й грошей юридичних осіб з Росії. Об’єкти права власності, які належать РФ, її резидентам або мають кінцевих бенефіціарів звідти, можуть бути конфісковані на користь України без компенсації під час воєнного стану.

"Першими ластівками" стали російські вагони на території України. Їх націоналізує Укрзалізниця. Мовиться про 15 тисяч вагонів, які належать 250 компаніям.

Раніше ми розповідали, що не всі великі світові компанії воліють вийти з російського ринку за прикладом сотень інших брендів. Товарами першої необхідності прикриваються Nestle, Procter & Gamble, PepsiCo, Reckitt Benckiser та інші. Є й чимало європейських компаній із власниками в Росії, які продовжують купувати там енергоносії.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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