Сбывают бензин, лекарства и пельмени: какие компании в Украине работают на оккупантов – перечень

В Украине действует 17 тысяч компаний, связанных с российскими и белорусскими владельцами

Тысячи компаний в Украине имеют владельцев в РФ или Беларуси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более месяца в Украине продолжается война с Россией. Однако для ряда бизнесов, имеющих собственников в стране-агрессоре и Беларуси, это не помеха.

Как подсчитали в Youcontrol, говорится о 17 тысячах компаний, часть из которых не подпадает под закон о национализации.

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Наибольшее количество контактов прослеживается именно с РФ – 13 800 компаний имеют хотя бы одного основателя или бенефициара из соседней страны. Украинцы пользуются автомобилями, полуфабрикатами ("Сибирские", "Домашние", "Богатырские" пельмени), матрацами и напитками ("Принцесса Гита", "Жокей", TESS), деньги за которые частично идут в карман оккупантам. Речь идет о миллиардах или десятках миллиардов гривен, по итогам 2020 года.

"БНК-Украина"

Компания, подконтрольная "Белорусской нефтяной компании", выручила 31,29 миллиарда гривен. Основная сеть сбыта – это разнообразные АЗС и нефтебазы.

"Вента. ЛТД"

Российская компания "Катрен" владеет этим дистрибьютором лекарств и медицинских товаров. Компания входит в тройку лидеров по специализации в Украине и выручила 13,19 миллиарда гривен.

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"Белферт Украина"

Компания подчиняется "Гомельскому нефтехимическому заводу" и сбывает бензин, битум, дизель из Мозырского НПЗ, а также воск, парафин и минеральные удобрения. В 2020 году их выручка составила 4,95 миллиарда гривен.

"БЗТ-Украина"

4,64 миллиарда гривен заработала компания, принадлежащая Белзарубторгу. Она специализируется на развитии торговых и экономических отношений между странами, занимается импортом и экспортом.

"Брокард-Украина"

В крупных городах Украины можно найти магазины одной из самых больших сетей духов. А принадлежит "Брокард" жительнице Москвы Татьяне Володиной через оффшоры. Выручка компании составила 3,38 млрд гривен.

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Крюковский вагоностроительный завод

Модернизацию поездов осуществляют в Полтавской области, в одном из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий. Ежегодно здесь осуществляют проекты на 3,33 миллиарда гривен, однако компания на четверть принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову.

"ТТИК"

Еще одному жителю Москвы Евгению Морозову принадлежит компания "ТТИК" с выручкой более 3 миллиардов гривен. Она специализируется на туризме и более известна как туроператор TUI UKRAINE.

В перечне компаний с российскими или белорусскими корнями можно найти и следующие:

"Агрорасцвет" – 3 млрд грн;

"Кривой Рог Цемент" – 2,5 млрд грн;

"Фри-Систем" – 2,29 млрд грн;

"Ниссан Мотор Украина" – 2,26 млрд грн;

"Ермак Голд" – 2 млрд грн;

"Юпитер 9 Агросервис" – 1,65 млрд грн;

"МАЗ-Украина" – 1,6 млрд грн;

"Орими Украина" – 1,54 млрд грн;

Житомирский мясокомбинат – 1,42 млрд грн;

"Татнефть-АЗС-Украина" – 1 млрд грн;

"Эгзагон" – 1 млрд грн;

"Алютех-К" – 1 млрд грн;

Андрушевский маслосырзавод – 1 млрд грн.

Бизнес с оккупантами

Верховная Рада в начале марта приняла закон о национализации имущества и денег юридических лиц из России. Объекты права собственности, принадлежащие РФ, ее резидентам или имеющие конечных бенефициаров оттуда, могут быть конфискованы в пользу Украины без компенсации во время военного положения.

"Первыми ласточками" стали российские вагоны на территории Украины. Их национализирует Укрзализныця. Речь идет о 15 тысячах вагонов, принадлежащих 250 компаниям.

Раньше мы рассказывали, что не все крупные мировые компании предпочитают выйти из российского рынка по примеру сотен других брендов. Товарами первой необходимости прикрываются Nestle, Procter & Gamble, PepsiCo, Reckitt Benckiser и другие. Есть и немало европейских компаний с собственниками в России, продолжающими покупать там энергоносители.