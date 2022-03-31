Як створити електронну накладну через застосунок "Нової пошти" – інструкція

Під час воєнних дій в Україні компанії переводять частину своїх послуг в онлайн-режим. "Нова пошта" дозволила своїм клієнтам створювати накладні в електроному форматі.
Про те, як скористатися такою послугою, розповіли у пресслужбі компанії.
Як створити електронну накладну
Спочатку треба завантажити застосунок "Нової пошти". А потім алгоритм такий.
Далі по темі
Натисніть на опцію "Створити посилку". Далі треба вказати дані, звідки посилка відправляється.
Наступний крок – заповнити дані одержувача.
Далі треба вказати вагу і габарити своєї посилки, а також реальну оціночну вартість та опис відправлення. Також обрати, чи потрібна зворотня доставка та упаковка.
Після цього треба натиснути кнопку "Створити ЕН".
А після того, як електронна накладна створена, потрібно прийти у відділення і скористатися зоною самообслуговування. Щоб завершити процес підготовки до відправлення:
- відскануйте штрих-код електронної накладної з мобільного застосунку;
- надрукуйте електронну накладну;
- наклейте її на коробку та залишайте посилку.
Відсканувати штрих-код можна і в оператора у відділенні пошти.
"Нова пошта" повернула популярну послугу
"Сьогодні" розповідали, що компанія відновила надання послуги кур'єрської доставки та забору товару.
"Відтепер можна викликати кур’єра на забір вашого товару у зручне для вас місце, а ваші клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: у відділенні, у поштоматі або на адресу", – повідомили в компанії.
Тариф на кур'єрську доставку залишився таким, яким був перед початком повномасштабного вторгнення – плюс 30 грн до тарифу за доставку посилки у відділення.
Також ми писали, що "Сільпо" відновили послугу планової доставки, та у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.