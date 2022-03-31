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Як створити електронну накладну через застосунок "Нової пошти" – інструкція

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 16:57
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Розповідаємо, як створити електронну накладну у мобільному застосунку поштового оператора
Створити накладну можна в телефоні
Створити накладну можна в телефоні / Фото: Нова пошта, Колаж: Сьогодні

Під час воєнних дій в Україні компанії переводять частину своїх послуг в онлайн-режим. "Нова пошта" дозволила своїм клієнтам створювати накладні в електроному форматі.

Про те, як скористатися такою послугою, розповіли у пресслужбі компанії.

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Як створити електронну накладну

Спочатку треба завантажити застосунок "Нової пошти". А потім алгоритм такий.

Натисніть на опцію "Створити посилку". Далі треба вказати дані, звідки посилка відправляється.

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Наступний крок – заповнити дані одержувача.

Далі треба вказати вагу і габарити своєї посилки, а також реальну оціночну вартість та опис відправлення. Також обрати, чи потрібна зворотня доставка та упаковка.

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Після цього треба натиснути кнопку "‎Створити ЕН".

А після того, як електронна накладна створена, потрібно прийти у відділення і скористатися зоною самообслуговування. Щоб завершити процес підготовки до відправлення:

  • відскануйте штрих-код електронної накладної з мобільного застосунку;
  • надрукуйте електронну накладну;
  • наклейте її на коробку та залишайте посилку.

Відсканувати штрих-код можна і в оператора у відділенні пошти.

"Нова пошта" повернула популярну послугу

"Сьогодні" розповідали, що компанія відновила надання послуги кур'єрської доставки та забору товару.

"Відтепер можна викликати кур’єра на забір вашого товару у зручне для вас місце, а ваші клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: у відділенні, у поштоматі або на адресу", повідомили в компанії.

Тариф на кур'єрську доставку залишився таким, яким був перед початком повномасштабного вторгнення – плюс 30 грн до тарифу за доставку посилки у відділення.

Також ми писали, що "Сільпо" відновили послугу планової доставки, та у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.

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