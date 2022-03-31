Как создать электронную накладную через приложение "Новой почты" – инструкция

Рассказываем, как создать электронную накладную в мобильном приложении почтового оператора

Создать накладную можно в телефоне / Фото: Новая почта, Коллаж: Сегодня

В ходе военных действий в Украине компании переводят часть своих услуг в онлайн-режим. Новая почта позволила своим клиентам создавать накладные в электронном формате.

О том, как воспользоваться такой услугой, рассказали в пресс-службе компании.

Реклама

Как создать электронную накладную

Сначала нужно скачать приложение "Новой почты". А потом алгоритм таков.

Нажмите на опцию "Создать посылку". Далее следует указать данные, откуда посылка отправляется.

Реклама

Следующий шаг – заполнить данные получателя.

Дальше следует указать вес и габариты своей посылки, а также реальную оценочную стоимость и описание отправки. Также выбрать, нужна ли обратная доставка и упаковка.

Реклама

После этого нужно нажать кнопку "Создать ЭН".

После того, как электронная накладная создана, нужно прийти в отделение и воспользоваться зоной самообслуживания. Чтобы завершить процесс подготовки к отправке:

отсканируйте штрих-код электронной накладной из мобильного приложения;

распечатайте электронную накладную;

наклейте ее на коробку и оставляйте посылку.

Отсканировать штрих-код можно и у оператора в отделении почты.

"Новая почта" вернула популярную услугу

"Сегодня" рассказывали, что компания возобновила предоставление услуги курьерской доставки и забора товара.

"Отныне можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказы там, где удобно для них: в отделении, в почтомате или по адресу", – сообщили в компании.

Тариф на курьерскую доставку остался таким, каким был перед началом полномасштабного вторжения – плюс 30 грн в тариф за доставку посылки в отделение.

Также мы писали, что "Сильпо" возобновили услугу плановой доставки, и в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.