Ілон Маск збіднів майже на 14 млрд доларів за добу

Американський мільярдер і засновник компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск, який раніше цього самого тижня втратив 15 млрд доларів і статус найбагатшої людини в світі, став ще біднішими.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, станом на 26 лютого статок Маска становить 176 млрд доларів. Це на 13,6 млрд менше, аніж на день раніше.

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Таким чином, загалом за тиждень він втратив 28,6 млрд доларів – це можна порівняти з п'ятою частиною ВВП України в 2019 році.

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Як і кілька днів тому, Ілон Маск втратив гроші через падіння акцій Tesla, яка є його основним активом. За добу цінні папери цієї автомобільної компанії подешевшали на 8,06%, до 682,22 долара за одиницю.

Загалом п'ятірка найбагатших людей планети лишається незмінною:

власник компанії Amazon Джефф Безос – 180 млрд. Доларів;

– 180 млрд. Доларів; гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск – 176 млрд;

– 176 млрд; засновник Microsoft Білл Гейтс – 135 млрд;

– 135 млрд; президент компанії LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно – 117 млрд;

– 117 млрд; глава Facebook Марк Цукерберг – 96,5 млрд.

Падіння акцій Tesla пов'язують, зокрема, з публікаціями Маска в Twitter. Наприклад, минулого тижня він назвав "безглуздим" рішення компанії інвестувати 1,5 млрд в біткоїни. А наступного дня він написав, що курси криптовалют біткоїн і ефір йому "здаються зависокими".

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