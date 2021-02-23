Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною в світі

Американський бізнесмен і засновник Tesla Ілон Маск втратив 15 млрд доларів статків і залишив перший рядок рейтингу найбагатших людей планети. Маск тільки недавно повернувся на перше місце, але тепер найбільш заможною людиною в світі знову став засновник Amazon Джефф Безос.
Про це свідчать дані Індексу мільярдерів Bloomberg.
Статок бізнесмена зменшився до 183 мільярдів доларів через обвалення акцій Tesla на 8,6 відсотка. Аналітики зазначають, що причиною цього міг стати коментар Маска про ціну біткоїна.
Нагадаємо, мільярдер заявляв, що ціни на криптовалюту перебувають на завищеному рівні. При цьому за два тижні до заяви Маска Tesla оголосила, що придбала біткоїни на 1,5 млрд доларів.
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