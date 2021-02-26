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Илон Маск обеднел почти на 14 млрд долларов за сутки

26 февраля, 15:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

За неделю владелец Tesla потерял пятую часть ВВП Украины

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск, который ранее на этой неделе лишился 15 млрд долларов и статуса самого богатого человека в мире, стал еще беднее.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на 26 февраля состояние Маска составляет 176 млрд долларов. Это на 13,6 млрд меньше, чем днем ранее.

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Таким образом всего за неделю он потерял 28,6 млрд долларов – это соизмеримо с пятой частью ВВП Украины в 2019 году.

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Как и несколько дней назад, Илон Маск потерял деньги из-за падения акций Tesla, которая является его основным активом. За сутки ценные бумаги этой автомобильной компании подешевели за сутки на 8,06%, до 682,22 доллара за единицу.

В целом, пятерка самых богатых людей планеты остается неизменной:

  • владелец компании Amazon Джефф Безос – 180 млрд. долларов;
  • гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск – 176 млрд;
  • основатель Microsoft Билл Гейтс – 135 млрд;
  • президент компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно – 117 млрд;
  • глава Facebook Марк Цукерберг – 96,5 млрд;

Падение акций Tesla связывают, в том числе, с публикациями Маска в Twitter. Например, на прошлой неделе он назвал "безрассудным" решение компании инвестировать 1,5 млрд в биткоин. А на следующий день он написал, что курсы криптовалют биткойн и эфир ему "кажутся высокими".

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