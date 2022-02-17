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Буде подорожчання? Що буде з цінами на таксі в Україні.

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 14:36
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Розповідаємо, що буде з цінами на таксі та які зміни потрібні ринку перевезень в Україні
Що буде з цінами на таксі: прогноз на 2022 рік
Що буде з цінами на таксі: прогноз на 2022 рік / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні знову заговорили про подорожчання поїздок на таксі. Хоча востаннє тарифи підвищувалися якраз з початком пандемії COVID-19 та введення локдаунів у 2020-2021 рр. "Сьогодні" розбирався чому таксі в Україні може подорожчати і що буде з цінами надалі.

Що зараз відбувається на ринку таксі?

На початку лютого 2022 року працівники таксі виступили у соціальних мережах з ініціативою проведення всеукраїнського страйку 14 лютого з вимогою підвищити тарифи.

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Водії скаржилися на значне подорожчання паливно-мастильних та витратних матеріалів, загальну інфляцію та падіння доходів.

Але з іншого боку, вже існуючі тарифи є неприйнятними для багатьох користувачів таксі, що негативно впливає на загальний попит.

Проте, за словами голови правління Української таксомоторної асоціації Андрія Антонюка, до забастовки у Києві приєдналися водії, які працюють на так званих агрегаторах-таксі (Uber, Bolt та Uklon). Вони з'явилися на українському ринку у 2016 році та переманювали водіїв традиційних служб таксі спеціальними "плюшками": доплачували бонуси за наклейки, дарували бонуси на бензин тощо.

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"Водії самі дали розвинутися цим компаніям та заробити. Наразі агрегатори тримають близько 90-95% ринку таксі Києва чи України. Конкуренції практично немає. І тепер вони як монополісти можуть диктувати свої умови", – розповідає Антонюк.

Зараз водії головним чином незадоволені тим, що агрегатори піднімають розмір комісійних з кожного водія. Але справа в тому, що в цьому полягає вся бізнес модель агрегаторів.

"Працює агрегатор у Києві та отримує виручку, приміром, 1 млрд грн на рік. Водити повинен віддати агрегатору 25% своєї виручки, а раніше було 10%. У результаті, заробили ви 250 млн грн. Щоб заробити ще більше грошей є лише один варіант: опустити ціну та дістатися до 2 млрд", – зазначає Антонюк.

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Чому заговорили про подорожчання таксі в Україні?

Андрій Антонюк вважає, що лише зараз українські таксисти почали розуміти всю складність ситуації, в якій опинилися.

"Їх покликали в бізнес, вони набрали кредитів, лізингів, сподіваючись, що завжди будуть отримувати всі ці "плюшки", які їм дарували спочатку. Але агрегатори тепер теж хочуть заробити, у них бізнес модель така. Ціни знизилися до свавілля, люди не мають чим оплачувати кредити, а вимоги до них постійно збільшують", – пояснює Андрій Антонюк.

Експерт також зазначає, що нинішні ціни на таксі часто є економічно невигідними для водіїв, але агрегатор ніколи не піде на підвищення цін.

"Вони просто піднімуть комісію і все. Агрегатори ж бачать, що попит на поїздки є, якщо ти їздиш – тебе все влаштовує. Ніколи вони не підуть на підвищення цін. Підвищити комісію – так, таке може бути".

Ускладнює життя таксистам і те, що тільки в Києві із 400 служб таксі у 2016 році, станом на 2022 рік залишилося менше 40. За фактом, люди практично позбавлені можливості піти працювати на іншу фірму, адже агрегатори захопили весь ринок таксі: вони встановлюють ціни на перевезення та самі диктують правила, на які працівники змушені погоджуватися.

Що буде з цінами надалі?

За словами Антонюка, забастовка працівників таксі не призведе до негайного подорожчання таксі. Тим більше, зараз в Україні ще тримається досить тепла, як для лютого погода. А влітку багато українців пересядуть на прокатний чи особистий електротранспорт.

"Люди можуть апелювати лише до держави, щоб їх визнали найманими працівниками. Тоді у людей можуть з'явитися якісь соціальні гарантії: що у вас є вихідний, що ви можете хворіти і таке інше. Держава має зробити закон для цих компаній і прописала їхні права , і обов'язки. Тоді відразу ринок таксі зміниться" , – вважає Антонюк.

Здається, не дуже вірить у подорожчання та керівник маркетингового спрямування OnTaxi Віталій Леонов, але визнає необхідність змін на ринку таксі:

"На жаль, на сьогоднішній день неможливо змінити тариф зусиллями лише одного з гравців ринку. Модифікація послуг та тарифоутворення потребує комплексного підходу. Поки що неможливо дати відповідь на запитання: чи очікує українців по всіх містах різке зростання цін у сфері індивідуальних перевезень, але цей сегмент ринку має змінитися" , – додав Леонов.

Легалізація ринку таксі

В Україні збираються фіскалізувати ринок таксі. Відповідний законопроект із січня 2022 року перебуває на відповідності до Міністерства інфраструктури.

Так, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, влада не планує фіскалізувати якусь ще галузь, оскільки в країні вже виконали програму-мінімум щодо оподаткування.

"Ми ухвалили закони, які запровадили РРО, антиофшорний закон, податок на Google, реформу податкової відповідальності в №1210, податковий закон №5600, ми прибрали всі корупційні пільги. Усі. Ми повинні поставити крапку або крапку з комою на кілька років. І сконцентруватися на Податковій, Митниці, налагодити їхню роботу" , – сказав Гетьманцев.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні запрацювали нові правила оподаткування , що передбачають запровадження податків на доходи фізичних осіб, земельні ділянки та угоди з нерухомістю.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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