Грядет подорожание? Что будет с ценами на такси в Украине дальше

Рассказываем, что будет с ценами на такси и какие изменения нужны рынку перевозок в Украине

Что будет с ценами на такси: прогноз на 2022 год / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине cнова заговорили о скором подорожании поездок на такси. Хотя в последний раз тарифы повышались аккурат с началом пандемии COVID-19 и введения локдаунов в 2020-2021 гг. "Сегодня" разбирался, почему такси в Украине может подорожать и что будет с ценами в дальнейшем.

Что сейчас происходит на рынке такси?

В начале февраля 2022 года работники такси выступили в социальных сетях с инициативой проведения всеукраинской забастовки 14 февраля с требованием повысить тарифы.

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Водители жаловались на значительное подорожание горюче-смазочных и расходных материалов, общую инфляцию и падение доходов.

Но с другой стороны, уже существующие тарифы неприемлемы для многих пользователей такси, что негативно влияет на общий спрос.

Однако, по словам главы правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, к страйку в Киеве присоединились водители, которые работают на так называемых агрегаторах-такси (Uber, Bolt и Uklon). Они появились на украинском рынке в 2016 году и переманивали водителей традиционных служб такси специальными "плюшками": доплачивали бонусы за наклейки, дарили бонусы на бензин и так далее.

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"Водители сами дали развиться этим компаниям и заработать. Теперь агрегаторы держат около 90-95% рынка такси Киева или Украины. Конкуренции практически нету. И теперь они, как монополисты, могут диктовать свои условия", – рассказывает Антонюк.

Сейчас водители, главным образом, недовольны тем, что агрегаторы поднимают размер комиссионых с каждого водителя. Но дело в том, что в этом и состоит вся бизнес модель агрегаторов.

"Работает агрегатор в Киеве и получает выручку, к примеру, 1 млрд грн в год. Водить должен отдать агрегатору 25% своей выручки, а раньше было 10%. В итоге, заработали вы 250 млн грн. Чтобы заработать еще больше денег есть только один вариант: опустить цену и добраться до 2 млрд", – отмечает Антонюк.

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Почему заговорили о подорожании такси в Украине?

Андрей Антонюк считает, что только сейчас украинские таксисты начали понимать всю сложность ситуации, в которой оказались.

"Их позвали в бизнес, они набрали кредиты, лизинги, надеясь, что всегда будут получать все эти "плюшки", которые им дарили вначале. Но агрегаторы теперь тоже хотят заработать, у них бизес модель такая. Цены снизились до беспредела, у людей нечем оплачивать кредиты, а требования к ним постоянно увеличивают", – объясняет Андрей Антонюк.

Эксперт также отмечает, что нынешние цены на такси часто являются экономически невыгодными для водителей, но агрегатор никогда не пойдет на повышение цен.

"Они просто поднимут комиссиию и все. Агрегаторы же видят, что спрос на поездки есть, если ты ездишь – тебя все устраивает. Никогда они не пойдут на повышение цен. Повысить комиссию – да, такое может быть".

Осложняет жизнь таксистам и то, что только в Киеве из 400 служб такси в 2016 году, по состоянию на 2022 осталось меньше 40. По факту, люди практически лишены возможности уйти работать на другую фирму, ведь агрегаторы захватили весь рынок такси: они устанавливают цены на перевозки и сами диктуют правила, на которые сотрудники вынуждены соглашаться.

Что будет с ценами в дальнейшем?

По словам Антонюка, страйк работников такси не приведет к немедленнему подорожанию такси. Тем более сейчас в Украине еще держится довольно теплая, как для февраля погода. А летом многие украинцы пересядут на прокатный или личный электротранспорт.

"Люде могут апеллировать только к государству, чтобы их признали наемными работниками. Тогда у людей могут появиться какие-то социальные гарантии: что у вас есть выходной, что вы можете болеть и так далее. Государство должно сделать закон для этих компаний и прописало их права, и обязанности. Тогда сразу рынок такси поменяется", – считает Антонюк.

Кажется, не очень верит в подорожание и руководитель маркетингового направления OnTaxi Виталий Леонов, но признает необходимость перемен на рынке такси:

"К сожалению, на сегодняшний день невозможно изменить тариф усилиями только одного из игроков рынка. Модификация услуг и тарифообразование требует комплексного подхода. Пока невозможно дать ответ на вопрос: ожидает ли украинцев по всем городам резкий рост цен в сфере индивидуальных перевозок, но этот сегмент рынка должен измениться", – добавил Леонов.

Легализация рынка такси

В Украине собираются фискализировать рынок такси. Соответствующий законопроект с января 2022 года находится на согласовании с Министерством инфраструктуры.

Так, по словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, власти не планируют фискализировать какую-то еще отрасль, поскольку в стране уже выполнили программу-минимум касательно налогообложений.

"Мы приняли законы, которые ввели РРО, антиофшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности в №1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на Налоговой, Таможне, наладить их работу", – сказал Гетманцев.

Напомним, что с 1 января в Украине заработали новые правила налогообложения, которые предусматривают введение налогов на доходы физических лиц, земельные участки и сделки с недвижимостью.