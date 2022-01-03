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Українців обклали новими податками: кому і за що доведеться платити у 2022 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 січня, 13:30
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Розповідаємо про зміни до Податкового кодексу з 1 січня, які стосуватимуться багатьох українців
Які нові податки доведеться платити українцям у 2022 році
Які нові податки доведеться платити українцям у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня набули чинності нові правила оподаткування, які передбачають запровадження податків на доходи фізичних осіб, земельні ділянки та угоди з нерухомістю.

Все це передбачається змінами до Податкового кодексу України.

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Податки для фізичних осіб

Для ФОП, залежно від групи, до якої він належить, з 1 січня вводиться обов'язок сплачувати Єдиний соціальний внесок та єдиний податок виходячи з розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Для ФОП І групи вводяться такі податки:

  • Єдиний соціальний внесок – 1430 грн з 1 січня, а з 1 жовтня 2022 року – 1474 грн.
  • Єдиний податок – 248,10 грн.

Для ФОП II групи також запроваджуються:

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  • Єдиний соціальний внесок – 1430 грн з 1 січня, а з 1 жовтня 2022 року – 1474 грн.
  • Єдиний податок у розмірі 1300 грн що становить 20% від мінімальної заробітної плати.

Для ФОП III групи вводяться:

  • Єдиний соціальний внесок – 1430 грн з 1 січня, а з 1 жовтня 2022 року – 1474 грн.
  • Єдиний податок у розмірі 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

Фізичні особи підприємці на загальній системі оподаткування у 2022 році сплачують ЄСВ.

Оподатковуються і річні доходи – за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу.

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Податок на нерухомість

На оподаткування нерухомого майна також впливає розмір мінімалки, оскільки ставка не повинна перевищувати 1,5% від її розміру.

У 2022 році цей відсоток становить:

  • 97,5 грн з 1 січня;
  • 100,5 грн з 1 жовтня у зв'язку з черговим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також у 2022 році чинною залишається обов'язкова сплата податку на так звані "зайві" квадратні метри. Тобто платити доведеться за кожен квадратний метр, який перевищує:

  • 60 метрів квадратних для власників квартир;
  • 120 метрів квадратних для власників будинків;
  • 180 метрів квадратних для власників квартири та будинку разом.

Угоди з нерухомістю також будуть оподатковуватись по-новому. Якщо ви продаєте другий за рік об'єкт, який був у вашій власності понад три роки, доведеться заплатити 5%. А якщо це третя чи більше угода – 18%.

Податок на земельну ділянку

Із 1 січня українці зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання на землю. Тобто власник землі зобов'язаний доплатити різницю між сумою сплачених до бюджету податків та зборів, якщо вона менша за МНО.

Це означає, що МНО у 2023 році буде нараховано за 2022 рік і становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі. Після 2023 року МНО зросте до 5%.

Хто звільняється від земельного податку?

Змінами до кодексу передбачено, що деякі категорії громадян можуть не сплачувати податок на земельну ділянку. До них відносяться:

  • ті, хто використовують землю для власних потреб;
  • ті, хто продає продукти зі своєї ділянки та сплачує необхідний податок на дохід;
  • власники дач та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;
  • ті, чиї земельні ділянки перебувають у межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;
  • ті, хто отримав землю внаслідок приватизації у кооперативах у зоні відчуження.

"Сьогодні" також розповідали, кому можуть повернути частину їхніх податків та писали, за що роботодавців каратимуть штрафами.

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