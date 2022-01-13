В Україні легалізують ринок таксі: коли це станеться

Влада хоче сконцентруватися на роботі податкової служби та митниці

Влада не планує фіскалізувати якусь ще галузь, крім таксі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збираються фіскалізувати ринок таксі. Відповідний законопроєкт незабаром може з'явитись у парламенті, зараз він на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури. .

Про це розповів в інтерв'ю Українським Новинам голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Думаю, що вже в січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився", – сказав політик.

Він зазначив, що на даному етапі влада не планує фіскалізувати якусь ще галузь, оскільки в країні вже виконали програму мінімум щодо оподаткування.

"Ми ухвалили закони, які запровадили РРО, антиофшорний закон, податок на Google, реформу податкової відповідальності в №1210, податковий закон №5600, ми прибрали всі корупційні пільги. Усі. Ми повинні поставити крапку або крапку з комою на кілька років. І сконцентруватися на Податковій, Митниці, налагодити їхню роботу", – повідомив Гетманцев.

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"Податок на Google"

З 1 січня у країні ввели ПДВ на електронні послуги. Через це в країні очікують зростання цін на інтернет-сервіси.

Для українців подорожчали не лише послуги реклами в Google, Facebook та інших ресурсах, а й зросли ціни на постачання програмного забезпечення, надання доступу до зображень, текстів та інформації, відеоматеріалів та інше.

Податок доведеться сплачувати фізичним особам-підприємцям, які сплачують ПДВ, а також юридичним особам.

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Примітно, якщо юрособа не зареєстрована як платник ПДВ, то її не звільняють від сплати податку на електронні послуги. Але це дозволить надавати звітність за спрощеною формою.

Раніше ми повідомляли, що у 2022 році загальна ставка податку на нерухомість збільшилася на 25% (порівняно з 2021 роком).

Нагадаємо, що з 1 січня також набули чинності нові правила оподаткування, які передбачають запровадження податків на доходи фізичних осіб, земельні ділянки та угоди з нерухомістю.