Податок на Google: що вже подорожчало для деяких українців

Платитимуть цей податок фізичні особи підприємці, які сплачують ПДВ

Йдеться про широкий перелік послуг / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році в Україні набувають чинності багато податкових змін. Деякі з них уже діють, як податок на Google.

Про те, як це вплине на українців розповів у колонці для "Економічної правди" партнер Юридичної групи LCF Андрій Реун.

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Податок для іноземних компаній

З 1 січня в країні запровадили ПДВ на електронні послуги, тягар сплати якого буде перенесено на споживачів. Через це в країні очікують зростання цін на інтернет-сервіси.

Йдеться про широкий перелік послуг. Туди входять як постачання програмного забезпечення, рекламні послуги, так і надання доступу до зображень, текстів та інформації, відеоматеріалів та інше.

Зазначимо, що сплачувати цей податок будуть фізичні особи – підприємці, які сплачують ПДВ, а також юридичні особи.

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Примітно, якщо юрособа не зареєстрована як платник ПДВ, то її не звільняють від сплати податку на електронні послуги. Але це дозволить подавати звітність за спрощеною формою.

Що вже подорожчало?

Інтернет-рітейлер Amazon та ecommerce-сервіс eBay додав до вартості своїх послуг 20% податку на додану вартість (ПДВ). Отже, українцям доведеться платити набагато більше за покупки.

Для геймерів подорожчають ігри. В Україні офіційно представлені сервіси Epic Games Store та Steam на ПК, а також PlayStation зі своїм магазином PS Store. Експерти прогнозують подорожчання на ті самі 20%. Наприклад, вартість інді-проектів на ПК зросте на 50-90 гривень.

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А для рекламодавців у Google, Facebook та Instagram вже суттєво подорожчала реклама. Користувачів заздалегідь попередили про зміни.

"Якщо у Вас є бізнес-аккаунт, це означає, що ви використовуєте його в комерційних цілях від імені зареєстрованої юрособи… у такому разі від вас не потрібні додаткові дії. За умовами використання Google Cloud для бізнесу, ви будете самі відповідати за оцінку та виплату будь-яких податків в Україні", – йдеться у листі від Google, який компанія розіслала своїм клієнтам.

Оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК)

З 1 січня, також, набули чинності оподаткування будь-яких іноземних юридичних осіб та утворень без статусу юридичної особи, якою особа володіє як прямо, так і опосередковано.

Ще 31 грудня 2021 року закінчився початковий строк для їхньої ліквідації під символічні 1,5% військового збору. Про них тепер потрібно буде звітувати.

Про будь-яке придбання чи припинення володіння КІК потрібно повідомити вже з 1 січня 2022 року. Але, перший звіт потрібно буде подати в 2023 році за 2022, а можна і в 2024 році, але за 2022-2023 роки.

Зазначимо, що якщо повідомлення протягом 60 днів з моменту вступу/припинення володіння КІК не надійде, то вже в 2022 році треба буде заплатити 744,3 тис. грн штрафу. А якщо подати неправильну звітність, то сума штрафу може досягти 2,481 млн. грн.

Раніше ми повідомляли, що українців зобов'яжуть сплачувати податки на земельні ділянки з 1 січня 2022 року. Проте, деякі громадяни можуть уникнути цього.

Нагадаємо, що у 2022 році загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).