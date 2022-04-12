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Доставка Glovo повернулася до України: що змінилося через війну

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 13:34
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Через війну сервіс доставки залишився працювати лише у 24 містах України.
Доставка Glovo адаптувала до військових умов та відновила роботу в Україні, але частково
Доставка Glovo адаптувала до військових умов та відновила роботу в Україні, але частково / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні багато компаній тимчасово припинили свою роботу у деяких регіонах країни. Наприклад, популярний сервіс доставки Glovo майже втричі скоротив кількість кур'єрів.

Про це пише видання Forbes Україна.

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Повідомляється, що якщо до війни на сервіс працювало 10 тисяч кур'єрів, то станом на квітень 2022 року їх залишилося всього 3 тисячі 700.

Кур'єри розвозять замовлення переважно в західних регіонах, а також у Києві, Одесі, Дніпрі, Полтаві.

"Звичайно, ми не можемо відкритись у Чернігові, у Харкові. Хоча деякі наші співробітники перебувають у цих містах", – розповів керівник Glovo Євген Трішин.

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У регіонах, де ще тривають бойові дії, працюють кур'єри-волонтери. Вони з власної ініціативи розвозять людям похилого віку та постраждалим в укриття продукти, їжу, гуманітарну допомогу.

У мирний час послугами компанії могли користуватися українці у 38 містах нашої країни. Після вторгнення російських військ сервіс вимушено припинив роботу на короткий період часу, а потім знову поновив доставку.

"Зона покриття, де ми можемо надавати послуги, така сама, як і до війни. Доставка продуктів – бізнес-опція, що почала відновлюватися першою. У довоєнні часи цей бізнес був третім за обсягами виручки після доставки з ресторанів та "темних" кухонь", – каже Трішин.

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За інформацією Forbes із трьох найбільших сервісів доставки на ринку в Україні залишилося два – Bolt та Glovo. Рокет наприкінці березня своїх співробітників, щоб вони шукали іншу роботу.

Раніше ми розповідали, хто з українців може отримати спадщина під час війни, і писали, як українці, незважаючи на заборони, продовжують вивозити валюту за кордон.

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