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Доставка Glovo вернулась в Украину: что изменилось из-за войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 13:34
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Из-за войны сервис доставки остался работать только в 24 городах Украины
Доставка Glovo адаптировала к военным условиям и возобновила работу в Украине, но частично
Доставка Glovo адаптировала к военным условиям и возобновила работу в Украине, но частично / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине многие компании временно прекратили свою работу в некоторых регионах страны. Например, популярный сервис доставки Glovo почти в три раза сократил количество доставщиков.

Об этом пишет издание "Forbes Украина".

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Сообщается, что если до войны на сервис работало 10 тысяч курьеров, то по состоянию на апрель 2022 года их осталось всего 3 тысячи 700.

Курьеры развозят заказы в основном в западных регионах, а также в Киеве, Одессе, Днепре, Полтаве.

"Конечно, мы не можем открыться в Чернигове, в Харькове. Хотя некоторые наши сотрудники находятся в этих городах", – рассказал руководитель Glovo Евгений Тришин.

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В регионах, где еще происходят боевые действия,работают курьеры-волонтеры. Они по собственной инициативе развозят пожилым людям и пострадавшим в укрытиях продукты, еду, гуманитарную помощь.

В мирное время услугами компании могли пользоваться украинцы в 38 городах нашей страны. После вторжения российских войск сервис вынужденно приостановил работу на короткий период времени, а потом снова возобновил доставку.

"Зона покрытия, где мы можем предоставлять услуги, такая же, как и до войны. Доставка продуктов – бизнес-опция, начавшая восстанавливаться первой. В довоенные времена этот бизнес был третьим по объемам выручки после доставки из ресторанов и "темных" кухонь", – говорит Тришин.

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По информации Forbes из трех крупнейших сервисов доставки на рынке в Украине осталось два – Bolt и Glovo. Rocket в конце марта своих сотрудников, чтобы они искали другую работу.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить наследство во время войны, и писали, как украинцы, не смотря на запреты, продолжают вывозить валюту за границу.

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