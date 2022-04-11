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Ломають систему: як українці оминають обмеження на вивезення валюти за кордон

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 16:27
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Експерти пояснюють, чому громадяни відмовляються декларувати валюту на кордоні
Багато хто не хоче декларувати валюту на кордоні
Багато хто не хоче декларувати валюту на кордоні / Фото: Getty Images

Під час війни України проти Росії продовжує діяти ліміт на вивезення з країни готівкової валюти без декларування на суму 10 тисяч євро на особу. До того ж, НБУ встановив ліміти на використання гривневих карток для зняття готівки за кордоном, а також на перекази коштів у криптовалюти та на електронні гаманці.

"Сьогодні" дізналися в експертів, чому українці не хочуть декларувати валюту на кордоні та якими схемами користуються для виведення коштів за кордон.

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Чорна готівка

З початку війни українці масово виїжджають до Європи та намагаються вивезти свої заначки. Майже щодня митниця рапортує про те, що на кордоні затримують громадян, які намагаються вивезти готівкову валюту на суму понад 10 тисяч євро на людину.

До війни загальна сума валюти на руках у населення оцінювалася на рівні 50-100 млрд. доларів. Але на більшу частину цієї суми у громадян немає документів, які б підтверджували їхні доходи.

"У більшості українців немає законних підстав на грошові суми, якими вони володіють. Підтвердити легальність коштів, що вивозяться, можливості немає, а якщо задекларувати зараз гроші, то потім держава запитуватиме звідки ці гроші у людини з'явилися. У таких умовах просити поставитись по-людськи, увійти в ситуацію і випускати людей без декларації – це буквально продовжувати обманювати державу. Платити податки з зароблених грошей люди не хотіли, і не хочуть", – вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, це демонструє рівень довіри до правлячої еліти, рівень готовності спонсорувати війну в країні, оскільки ми розуміємо, що завдяки податкам війну можна буде підтримувати і допомагати нашим захисникам протистояти агресору.

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НБУ тримає баланс

Згідно з останніми повідомленнями, навіть незважаючи на війну та відтік населення до Європи, золотовалютні резерви НБУ навіть зросли більш ніж на півмільярда доларів. Сталося це завдяки макрофінансовій допомозі західних партнерів. Тому поточні обмеження експерти називають розумними.

"У березні Нацбанк збільшив щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків в іноземній валюті з 30 тисяч гривень до 100 тисяч (в еквіваленті). У коментарях було пояснення, що такі обсяги не дозволять вивести за кордон суттєві обсяги і регулятор вважає це безпечним обсягом" , – продовжує Максим Орищак.

Лазівки залишилися

Водночас експерти не приховують, що засоби вивести кошти за кордон є. Деякі з них не зовсім законні, а деякі є сірими схемами. Наприклад, митники можуть заплющувати очі на деяких біженців.

"Відкати на митниці будуть завжди і це їхній час, можна сказати. Корупцію в країні так і не перемогли. Вивезення грошей за кордон перевіряється як ніколи. А якщо говорити про те, що ліміти встановлені для можливості додаткового заробітку на відкатах, то подбати про митницю могли самі ж чиновники, бо продовжують з цього заробляти. Навіть у період війни та підйому патріотичних настроїв", – каже Максим Орищак.

Водночас є й інші способи виведення грошей з країни, крім вивезення готівкової валюти.

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"Гроші з країни можна вивести фізично за хабар, криптовалютою, платіжними системами типу Pay Pal, які в період війни скасували комісії на своєму боці. Способів небагато, вони класичні та всі робочі. Деякі люди знаходять контакти за кордоном, щоб обмінюватися грошима. Наприклад, у вас є гроші в Україні, і є потреба вивести їх, а комусь навпаки потрібно переказати гроші в Україну. Люди домовляються між собою, про те, хто кому коли і куди завозить гроші в Україні та в Європі, і таким чином відбувається "угода", – резюмує Максим Орищак.

Раніше ми писали про те, з якими проблемами стикаються клієнти українських банків. Про те, як банки скасовують кредитні канікули і що буде з боргами після війни, читайте тут.

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