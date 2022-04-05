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"Дія" знову оновилася – яка послуга тепер доступна українцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 17:07
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Тепер для українців на порталі "Дія" знову доступна одна з послуг, яку скасували після введення воєнного стану
"Дія" повертає доступ до своїх послуг
"Дія" повертає доступ до своїх послуг / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

Деякі послуги на порталі та в застосунку "Дія" з початку воєнного стану в Україні були недоступними через вимкнення державних реєстрів з міркувань безпеки. Зараз роботу ресурсів поступово відновлюють, і "Дія" повертає деякі свої послуги.

Тепер українці знову можуть ​​відкрити ТОВ на підставі модельного статуту. Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

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Як користуватись послугою

Тепер в режимі онлайн можна відкрити ТОВ. Щоб це зробити, потрібно:

  • перейти на сайт "Дії" та авторизуватися;
  • заповнити онлайн-форму;
  • обрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту "за замовчуванням";
  • перевірити дані та підписати документи за допомогою КЕП (електронного підпису).

Крім того, користувачі можуть обрати спрощену систему оподаткування та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).

Заява буде надіслана автоматично. Про результати розгляду заяви можна дізнатися в особистому кабінеті користувача на порталі або ж із повідомлення, що має прийти на електронну пошту.

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Як через "Дію" закрити ФОП

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що "Дія" відновила послугу внесення змін чи закриття ФОП. Щоб внести зміни про ФОП, потрібно:

  • перейти на портал "Дія";
  • авторизуватися з електронним підписом чи BankID;
  • заповнити онлайн-форму;
  • перевірити дані та підписати заяву КЕПом (кваліфікований електронний підпис).

А от щоб закрити ФОП, треба на порталі здійснити такі кроки:

  • авторизуватися та зайти у розділ "Закриття ФОП";
  • натиснути кнопку "Замовити за 2 хвилини";
  • "Дія" підтягне потрібні дані, після чого треба їх перевірити та підписати е-підписом.

Також "Сьогодні" писали, як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно, а також про те, що втрату житла компенсуватимуть не тільки грошима.

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