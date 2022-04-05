"Дія" снова обновилась – какая услуга теперь доступна украинцам

Теперь для украинцев на портале "Дія" снова доступна одна из услуг, которую отменили после введения военного положения

"Дія" возвращает доступ к своим услугам / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

Некоторые услуги на портале и в приложении "Дія" с начала военного положения в Украине были недоступны из-за отключения государственных реестров из соображений безопасности. Сейчас работу ресурсов постепенно восстанавливают, и "Дія" возвращает некоторые свои услуги.

Теперь украинцы снова могут открыть ООО на основании модельного устава. Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".

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Как пользоваться услугой

Теперь в режиме онлайн можно открыть ООО. Чтобы это сделать нужно:

перейти на сайт "Дія" и авторизоваться;

заполнить онлайн форму;

выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава "по умолчанию";

проверить данные и подписать документы с помощью КЭП (электронной подписи).

Кроме того, пользователи могут выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявление на регистрацию налогоплательщиком на добавленную стоимость (НДС).

Заявление будет отправлено автоматически. О результатах рассмотрения заявления можно узнать в личном кабинете пользователя на портале или из сообщения, которое должно прийти на электронную почту.

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Как через "Дію" закрыть ФЛП

Ранее "Сегодня" сообщали, что "Дія" возобновила услугу внесения изменений или закрытие ФЛП. Чтобы внести изменения о ФЛП, нужно:

перейти на портал "Дія";

авторизироваться с электронной подписью или BankID;

заполнить онлайн форму;

проверить данные и подписать заявление КЭПом (квалифицированная электронная подпись).

А вот чтобы закрыть ФЛП, нужно на портале предпринять следующие шаги:

авторизироваться и зайти в раздел "Закрытие ФЛП";

нажать кнопку "Заказать за 2 минуты";

"Дія" подтянет нужные данные, после чего следует их проверить и подписать е-подписью.

Также "Сегодня" писали, как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество, а также о том, что потерю жилья будут компенсировать не только деньгами.