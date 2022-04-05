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"Дія" снова обновилась – какая услуга теперь доступна украинцам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 17:07
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Теперь для украинцев на портале "Дія" снова доступна одна из услуг, которую отменили после введения военного положения
"Дія" возвращает доступ к своим услугам
"Дія" возвращает доступ к своим услугам / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

Некоторые услуги на портале и в приложении "Дія" с начала военного положения в Украине были недоступны из-за отключения государственных реестров из соображений безопасности. Сейчас работу ресурсов постепенно восстанавливают, и "Дія" возвращает некоторые свои услуги.

Теперь украинцы снова могут открыть ООО на основании модельного устава. Об этом сообщили в пресс-службе "Дії".

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Как пользоваться услугой

Теперь в режиме онлайн можно открыть ООО. Чтобы это сделать нужно:

  • перейти на сайт "Дія" и авторизоваться;
  • заполнить онлайн форму;
  • выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава "по умолчанию";
  • проверить данные и подписать документы с помощью КЭП (электронной подписи).

Кроме того, пользователи могут выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявление на регистрацию налогоплательщиком на добавленную стоимость (НДС).

Заявление будет отправлено автоматически. О результатах рассмотрения заявления можно узнать в личном кабинете пользователя на портале или из сообщения, которое должно прийти на электронную почту.

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Как через "Дію" закрыть ФЛП

Ранее "Сегодня" сообщали, что "Дія" возобновила услугу внесения изменений или закрытие ФЛП. Чтобы внести изменения о ФЛП, нужно:

  • перейти на портал "Дія";
  • авторизироваться с электронной подписью или BankID;
  • заполнить онлайн форму;
  • проверить данные и подписать заявление КЭПом (квалифицированная электронная подпись).

А вот чтобы закрыть ФЛП, нужно на портале предпринять следующие шаги:

  • авторизироваться и зайти в раздел "Закрытие ФЛП";
  • нажать кнопку "Заказать за 2 минуты";
  • "Дія" подтянет нужные данные, после чего следует их проверить и подписать е-подписью.

Также "Сегодня" писали, как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество, а также о том, что потерю жилья будут компенсировать не только деньгами.

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